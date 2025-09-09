The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.09.2025
ISIN Name
AU000000LOM6 LUCAPA DIAMOND CO. LTD.
CA8651251081 FUTURE MINERAL RESOURCES
IT0005555468 LA SIA S.P.A.
US00182CAB90 ANI PHARMAC. 24/29 CV
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.09.2025
ISIN Name
AU000000LOM6 LUCAPA DIAMOND CO. LTD.
CA8651251081 FUTURE MINERAL RESOURCES
IT0005555468 LA SIA S.P.A.
US00182CAB90 ANI PHARMAC. 24/29 CV
© 2025 Xetra Newsboard