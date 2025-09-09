Workiva AI deckt Bedarf des CFO an sicheren, spezialisierten KI-Funktionen

Workiva Inc. (NYSE: WK), die weltweit führende KI-gestützte Plattform für Transparenz, Verantwortung und Vertrauen, gab heute bei der Amplify eine größere Expansion ihrer intelligenten Plattform bekannt, in deren Rahmen agentengesteuerte KI, einheitliche Datenautomatisierung und eine modernisierte Steuerung für das Büro des Finanzvorstands eingeführt werden. Mit den neuen Funktionen können die Teams in den Bereichen Finanzen, GRC und Nachhaltigkeit komplexe Arbeitsabläufe optimieren, Risiken proaktiv steuern und schnell und sicher Erkenntnisse liefern.

Durch wirtschaftliche Volatilität, sich weiter entwickelnde Bestimmungen und zunehmende Komplexität sehen sich CFOs und ihre Teams einer Flut von manuellen Prozessen und isolierten Systemen gegenüber. Fast zwei Drittel der Fachleute weltweit sagen, dass ihnen die hochwertigen Daten und Governance fehlen, die sie benötigen, um diese Herausforderungen zu meistern. Durch diese Missstände riskieren Organisationen kostspielige Fehler und verpasste Performancemöglichkeiten.

Die neuesten Innovationen von Workiva wurden vor diesem Hintergrund entwickelt. Dabei wird agentengesteuerte KI direkt in kritische Arbeitsabläufe integriert, wodurch Prozesse, die die Arbeit verlangsamen, automatisiert werden und Teams auf kontinuierliche, zusammenhängende Erkenntnisse in einer sicheren und auditfähigen Plattform zugreifen können.

"CFOs haben mehr Verantwortlichkeiten als je zuvor, und dies erfordert spezialisierte, sichere Technologien, die Entscheidungen von großer Tragweite unterstützen können", sagte David Haila, Chief Technology Officer, Workiva. "Wir liefern diese Unterstützung durch agentengesteuerte KI, vernetzte Daten und Steuerungen, denen Sie vertrauen können."

Kunden beschleunigen die Performance mit KI

Unternehmen wie PwC, Cognizant, StoneX, McCormick und Playa Hotels Resorts nutzen die KI-gestützte Plattform von Workiva, um die Berichterstattung zu beschleunigen, die funktionsübergreifende Zusammenarbeit zu verbessern und das Vertrauen in finanzielle und nichtfinanzielle Daten zu stärken.

"Ich habe mit Workiva und den KI-Funktionen 40 Zeit eingespart. Das ist eine deutliche Veränderung, durch die ich mich auf strategischere, hochwertigere Projekte konzentrieren kann. Durch diesen Zeitgewinn habe ich nicht nur einen entspannteren Tag. Ich habe auch mehr Einfluss und kann Aufgaben übernehmen, für die ich zuvor keine Zeit hatte", sagte Deepa Rao, Sustainability Governance Lead bei Cognizant.

"Mit Workiva AI können wir schnell handeln, ohne Kompromisse beim Vertrauen einzugehen. Wir beschleunigen die narrative Entwicklung, optimieren die Vollständigkeit der Datenbasis und den Analyseprozess und antizipieren die Fragen, die unserer Führung am wichtigsten sind. Sie transformiert unsere Arbeitsweise und steigert unsere Effizienz und Wirksamkeit", sagte Natalie Denman, Auditleiterin bei Flowserve.

"Workiva AI ermöglicht uns ein schnelles Handeln, ohne an Vertrauen einzubüßen. Wir beschleunigen die narrative Entwicklung des SOX-Prozesses, bauen Tools zur permanenten Überprüfung von Kontrollen und wissen schon vorher, welche Fragen unserem Führungsteam am wichtigsten sind", sagte Stephen Cramer,Head of Internal Audit für Amerika bei StoneX.

Workiva AI: Agentengesteuerte Intelligenz für Finanzen, Risiko und Nachhaltigkeit

Die heute angekündigte Workiva AI definiert die Arbeitsweise von Teams in den Bereichen Finanzen, Risiko und Nachhaltigkeit neu, indem komplexe Daten durch KI transparenter gemacht werden. Die neuen Funktionen von Workiva werden über Intelligent Finance, Intelligent GRC und Intelligent Sustainability direkt in die Arbeitsabläufe integriert.

Durch agentengesteuerte KI profitieren Kunden jetzt von schnellerer Berichterstattung, schnellerer Recherche und mehr Zeit für strategische Arbeit. Die Plattform von Workiva ermöglicht schnellere, sichere Entscheidungen, indem sie Teams Zugang zu vertrauenswürdigen, geregelten Daten gibt und Führungskräfte dabei unterstützt, mehr Transparenz zu erhalten, zuversichtlich zu handeln und sich auch in anspruchsvollen Umgebungen zu behaupten.

KI in Aktion: Demos zu Intelligent Finance, GRC und Sustainability finden Sie im Workiva Demo Center.

Über Workiva

Workiva Inc. (NYSE: WK) unterstützt Transparenz, Verantwortung und Vertrauen. Teams in den Bereichen Finanzen, Accounting, Nachhaltigkeit, Risiko und Audit aus mehr als 6.400 Organisationen weltweit, darunter mehr als 80 der FORTUNE® 1.000-Unternehmen, vertrauen bei unternehmenskritische Arbeiten auf Workiva. Wir transformieren, wie Kunden Daten vernetzen, Prozesse vereinheitlichen und Teams unterstützen das alles in einer sicheren, auditfähigen, KI-gestützten, kollaborativen Plattform. Weitere Informationen finden Sie unter workiva.com.

