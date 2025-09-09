© Foto: MidjourneyDer anhaltende Höhenflug einiger Aktien aus dem S&P 500 hat diese in den technisch überkauften Bereich geführt. Wo die Risiken jetzt am größten sind. Zinssenkungsfantasien vor knallhartem Test In der kommenden Woche wird die US-Notenbank ihren nächsten Leitzinsentscheid bekannt geben. Anlegerinnen und Anleger hoffen spätestens nach den schwachen Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag auf eine Zinssenkung. In den vergangenen Tagen wurde sogar über eine Jumbo-Zinssenkung von gleich 50 Basispunkten spekuliert. Das hat Investoren ungeachtet der Rezessionsrisiken zurück in Aktien getrieben. Unverändert verharren die US-Leitindizes in unmittelbarer Reichweite zu ihren Allzeithochs, für viele …Den vollständigen Artikel lesen ...
