NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von UnitedHealth haben am Dienstag stark von positiv aufgenommen Geschäftsaussagen profitiert. Die Papiere des US-Krankenversicherers schnellten um gut neun Prozent auf 349,80 US-Dollar in die Höhe und setzten sich damit klar an die Spitze des Dow Jones Industrial . Der Leitindex legte um 0,5 Prozent zu.

UnitedHealth hatte sein Jahresziel für den bereinigten Gewinn bestätigt und zudem mitgeteilt, dass die Zahl der Versicherten in den am höchsten bewerteten Medicare-Versicherungstarifen im Einklang mit den eigenen Prognosen liegen wird. Damit dürfte dem Unternehmen die erhoffte Summe an Bonuszahlungen der US-Regierung zufließen. Einige Anleger hätten wohl eine geringere Versichertenzahl befürchtet, schrieb Analystin Lisa Gill von der US-Bank JPMorgan.

Mit dem Kurssprung am Dienstag hat sich das charttechnische Bild für die Aktien von UnitedHealth etwas aufgehellt. So konnte ein Teil der im Balkenchart ersichtlichen Kurslücke geschlossen werden, die Mitte Mai im Zuge einer Prognoseaussetzung nach unten aufgerissen worden war./la/nas