Der US-Pharmariese öffnet mit einer neuen KI-Plattform seinen Markt für externe Partner. Außerdem gab das Unternehmen Durchbrüche bei seinen Medikamenten Jaypirca und Olomorasib bekannt.Der US-amerikanische Arzneimittelhersteller Eli Lilly teilte mit, dass er eine Plattform für KI und maschinelles Lernen einführt, die Biotech-Unternehmen Zugang zu Medikamentenforschungsmodellen bietet. Lillys neue KI-Plattform heißt TuneLab und besteht aus KI-Modellen, die im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar beschafft wurden. Mit der neuen Plattform öffnet Lilly seine milliardenschwer entwickelten KI-Modelle für externe Partner. Zudem gab es beim Arzneimittelhersteller Durchbrüche in der Krebsforschung.
