Zum ersten Mal hat Regula , ein globaler Entwickler von Lösungen zur Identitätsprüfung (IDV) und forensischen Geräten, an der Bewertung des National Institute of Standards and Technology (NIST) zur Altersschätzung teilgenommen. Dieses Debüt könnte kaum besser ausgefallen sein: Regula erzielte das beste Ergebnis im Test und übertraf damit andere Anbieter. Entscheidend war, dass die Technologie von Regula über einen breiten demografischen Bereich hinweg eine konsistente Genauigkeit zeigte und damit die universellste Lösung auf dem Markt ist.

Darüber hinaus rangierte Regula in zwei der kritischsten Szenarien zur Altersüberprüfung unter den ersten drei: Challenge 25 und Kindersicherheit im Internet (Alter 13-16).

Das NIST ist eine weltweit anerkannte Autorität im Bereich Technologietests und Standardisierung. Sein Benchmark Face Analysis Technology Evaluation (FATE) Age Estimation and Verification ist ein offenes, fortlaufendes Programm, das bewertet, wie Softwarealgorithmen das Alter anhand von Gesichtsbildern schätzen. Diese Fähigkeit wird heutzutage immer wichtiger, da Regulierungsbehörden weltweit zuverlässige Altersüberprüfungen verlangen, um Minderjährige zu schützen, Zugangsbeschränkungen durchzusetzen und das Alter einer Person ohne amtliche Dokumente zu bestätigen.

In dieser Bewertung bestätigte das NIST, dass die Technologie von Regula das Alter über alle demografischen Gruppen hinweg mit außergewöhnlicher Genauigkeit schätzt und andere getestete Lösungen durchweg übertrifft. Sie kam dem tatsächlichen Alter näher als jede andere bisher getestete Lösung. Der Algorithmus von Regula lieferte weltweit Spitzenergebnisse mit durchweg führender Genauigkeit in Europa, Ostafrika sowie Ost- und Südasien.

Über die allgemeine Genauigkeit hinaus zeichnete sich Regula auch in Szenarien mit Altersbeschränkungen aus, die für Regulierungsbehörden und Unternehmen von unmittelbarer Relevanz sind. Der Challenge-25-Benchmark misst, ob Personen, die kurz vor dem 17. Lebensjahr stehen, zuverlässig für zusätzliche Kontrollen markiert werden, um Verkäufe an Minderjährige zu verhindern. Der Benchmark "Child Online Safety" konzentriert sich auf die genaue Erkennung von Nutzern im Alter von 13 bis 16 Jahren in Online-Umgebungen bei gleichzeitiger Minimierung von Fehlklassifizierungen jüngerer Kinder oder Erwachsener. Die Platzierung unter den ersten drei in beiden Szenarien zeigt, dass die Technologie von Regula nicht nur bei der Schätzung des tatsächlichen Alters hervorragende Leistungen erbringt, sondern auch beim Schutz von Minderjährigen und bei der Unterstützung von Organisationen bei der Einhaltung einiger der strengsten Anforderungen an die Altersüberprüfung.

Die Verbesserung der Altersüberprüfung wird in das kommende Update des Regula Face SDK aufgenommen. Diese Lösung wurde für eine robuste biometrische Verifizierung entwickelt und ermöglicht eine gründliche Gesichtserkennung und -vergleich, Lebendigkeitserkennung und Altersüberprüfung eine unverzichtbare Reihe von Überprüfungen, um die Legitimität und Echtheit einer Person nachzuweisen.

"Das Erreichen der höchsten Genauigkeit in der NIST-Bewertung beweist die Stärke unseres forensisch orientierten Ansatzes und unserer Expertise im Bereich der biometrischen Verifizierung. Ebenso wichtig ist, dass die Ergebnisse bestätigen, dass Regula unter einer Vielzahl von realen Bedingungen konsistent funktioniert, was unsere Lösung zur universellsten auf dem Markt macht. Und wir geben uns damit nicht zufrieden: Wir arbeiten bereits daran, die Technologie noch präziser und inklusiver zu machen. Durch die Integration in das Regula Face SDK erhalten unsere Kunden eine leistungsstarke, zuverlässige Möglichkeit, das Alter auch in den schwierigsten Umgebungen zu schätzen", sagt Ihar Kliashchou, Chief Technology Officer bei Regula.

Anfang dieses Jahres wurde Regula aufgrund seines umfassenden Ansatzes, der fortschrittliche Dokumentenüberprüfung mit biometrischer Authentifizierung kombiniert, als Pionier im Bereich der Online-Altersüberprüfung anerkannt.

Weitere Informationen zur NIST-Bewertung von Technologien zur Altersschätzung finden Sie im offiziellen Bericht. Um mehr über die Herausforderungen und Möglichkeiten der heutigen Lösungen zur Altersüberprüfung zu erfahren, besuchen Sie bitte die Website von Regula.

Über Regula

Regula ist ein weltweiter Entwickler von forensischen Geräten und Lösungen zur Identitätsprüfung. Mit unserer mehr als 30-jährigen Erfahrung in der forensischen Forschung und der weltweit größten Bibliothek von Dokumentenvorlagen entwickeln wir bahnbrechende Technologien zur Überprüfung von Dokumenten und biometrischen Daten. Unsere Hardware- und Softwarelösungen ermöglichen es mehr als 1.000 Organisationen und 80 Grenzkontrollbehörden weltweit, ihren Kunden einen erstklassigen Service zu bieten, ohne Kompromisse bei der Sicherheit oder Geschwindigkeit einzugehen. Regula wurde mehrfach in den Gartner® Market Guide for Identity Verification als "Representative Vendor" aufgenommen.

Erfahren Sie mehr unter www.regulaforensics.com.

