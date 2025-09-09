Beijing (ots/PRNewswire) -Im Jahr 2023 schrieb Präsident Xi Jinping an die Familie Stilwell zurück und brachte seine Hoffnung zum Ausdruck, dass sie weiterhin den Geist der Zusammenarbeit fördern und zum gegenseitigen Verständnis zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen Volk beitragen würden. Seine Botschaft unterstrich, dass echte Freundschaft zwischen Nationen in den Beziehungen zwischen normalen Bürgern verwurzelt ist, und der Besuch der Familie machte deutlich, wie das Erbe der Partnerschaft aus Kriegszeiten auch künftige Generationen in beiden Ländern inspiriert, das Vertrauen stärkt und den Dialog auch in schwierigen Zeiten fördert. Achtzig Jahre später bleibt die Stilwell Road ein starkes Symbol für Mut, Zusammenarbeit und internationale Solidarität und erinnert beide Nationen an den bleibenden Wert von Freundschaft und zwischenmenschlichem Austausch.Gedenken an eine historische RouteNachfahren des US-Generals Joseph Stilwell befinden sich diese Woche in China auf einer historischen Reise zum 80. Jahrestag der Stilwell Road, einer lebenswichtigen Versorgungsroute aus dem Zweiten Weltkrieg, die Indien über den Norden Myanmars (damals Birma) mit Kunming, Yunnan, verband. Die nach General Stilwell benannte Straße spielte eine entscheidende Rolle bei der Unterstützung des chinesischen Widerstandskrieges gegen den japanischen Angriff und symbolisiert internationale Zusammenarbeit und gemeinsames Opfer. Als Transportweg für Waffen, Treibstoff und medizinische Hilfsgüter durch tückisches Gelände diente sie als militärische Route für Chinas Kriegsanstrengungen.Zeremonie in ChongqingDie fünftägige Gedenkveranstaltung begann am 4. September im Stilwell-Museum in Chongqing. Neun Familienmitglieder - darunter die Urenkelinnen Nancy Millward und Susan Cole mit ihren Familien sowie Urenkel Dennis Cox mit seiner Tochter Catherine Cox - trafen sich mit chinesischen und amerikanischen Historikern und Experten, um General Stilwells Erbe zu würdigen.Der Höhepunkt war die Enthüllung einer ganzfigurigen Bronzestatue von Stilwell, der mit festem Blick und Karabiner über der Schulter dargestellt wurde. Susan Cole sagte: "Diese Statue zeugt von der tiefen Zuneigung des chinesischen Volkes zu ihm und sie spiegelt auch seine tiefe Zuneigung zum chinesischen Volk wider." Die Veranstaltung umfasste auch Buchpräsentationen und Spenden historischer Dokumente.Besuch historischer Stätten in YunnanAm 5. September besuchte die Familie Yunnan und besichtigte das Stilwell Road Museum, Houqiao, die Wanding-Brücke und erhaltene Abschnitte der alten Straße, wo Dennis Cox Steine als Andenken sammelte. Auf dem nationalen Kriegsfriedhof von Tengchong, wo Tausende chinesische Soldaten und 19 Amerikaner begraben sind, haben sie kurz innegehalten, um nachzudenken. "Hier zu sein, ändert alles", sagt Nancy Millward. "Es ist wichtig, dass unsere Kinder etwas über das Erbe ihrer Familie und die Beziehungen, die er zum chinesischen Volk aufgebaut hat, erfahren." Auf dem Schlachtfeld von Songshan legten sie Blumen für chinesische und alliierte Soldaten nieder, wobei Schützengräben und Bunker die Strapazen des Jahres 1944 verdeutlichten.Kultureller Austausch und letzter Stopp in ShanghaiDie Reise beinhaltete auch einen kulturellen Austausch, wie z. B. den Besuch der Datianwan-Grundschule in Chongqing, wo die Familie den Schülern Geschichten aus der Kriegszeit erzählte, Fußball spielte und traditionelles Handwerk betrieb.Sieben Nachkommen beendeten ihren Besuch in Shanghai in der ehemaligen Residenz von Soong Ching Ling, der mit General Stilwell eng befreundet war. Der Aufenthalt unterstrich, wie persönliche Bindungen die Kriegsallianzen ergänzten und den dauerhaften Geist der chinesisch-amerikanischen Freundschaft aufrechterhielten.Video - https://www.youtube.com/watch?v=xFuRurRgVpYFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2767054/photo1.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/cgtn-80-jahre-stilwell-road-wurdigung-der-zusammenarbeit-und-freundschaft-zwischen-china-und-den-vereinigten-staaten-302551387.htmlPressekontakt:Jiang Simin,cgtn@cgtn.comOriginal-Content von: CGTN, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141869/6114486