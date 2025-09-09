Heute Abend war es wieder so weit bei Apple. Der Tech-Dino hat neue Modelle seiner bekanntesten Produktreihen vorgestellt. Im Vorfeld war bereits einiges zum iPhone 17 bekannt geworden. Bahnbrechende Neuerungen gab es indes nicht, die Aktie verliert.Apple hat das neue iPhone 17 vorgestellt, das es in einer "Air"-Version geben soll. Diese ist besonders dünn. Bei iPads gibt es bereits seit Längerem eine vergleichbare Produktvariante. Das neue Smartphone soll über ein neues, stabileres Display verfügen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
