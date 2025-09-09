© Foto: DALL.EEnergy Fuels steigt weiter: Die Uran-Aktie profitiert nun zusätzlich von seltenen Erden für E-Auto-Magnete und sorgt bei Anlegern für Aufsehen.Energy Fuels, ein US-amerikanisches Uranbergbau-Unternehmen, hat am Dienstag in New York einen deutlichen Kurssprung von 5,9 Prozent verzeichnet. Grund ist die erfolgreiche Verarbeitung seiner in den Vereinigten Staaten gewonnenen seltenen Erden zu kommerziellen Permanentmagneten. Diese Magnete wurden von Südkoreas größtem Hersteller von Antriebseinheiten für Elektrofahrzeuge und Hybridautos geprüft und für einsatzbereit befunden. Das Unternehmen erklärte, dass hochreines Neodym-Praseodym-Oxid (NdPr-Oxid), produziert in der White-Mesa-Anlage im …Den vollständigen Artikel lesen ...
