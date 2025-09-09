Besucher werden hautnah erleben, wie OWC neue Maßstäbe bei Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität der Arbeitsabläufe setzt und Content-Erstellern ermöglicht, ihre Ideen ohne Kompromisse umzusetzen

Other World Computing (OWC®), ein namhafter Marktführer für leistungsfähige Speicher, Arbeitsspeicher, Konnektivität, Software und Zubehör, der Kreativ- und Business-Profis dabei unterstützt, ihre Leistung zu maximieren, die Zuverlässigkeit zu verbessern und Arbeitsabläufe zu optimieren, wird sein neues OWC Thunderbolt 5 Dual 10GbE Network Dock auf der IBC2025 vom 12. bis 15. September (RAI Amsterdam) vorstellen neben seiner konkurrenzlosen Palette an Speicher- und Konnektivitätslösungen.

Besucher des OWC-Messestandes in Halle 7, Stand 7.A60 können eine große Bandbreite an innovativen Speicher- und Konnektivitätslösungen von OWC erkunden, auf die sich führende Kreativ- und Business-Profis weltweit verlassen.

Produktpremieren:

OWC Thunderbolt 5 Dual 10GbE Network Dock: Mit diesem leistungsstarken Dock können Benutzer über ein einziges Thunderbolt-Kabel mehrere Hochgeschwindigkeitsnetzwerke verbinden, auf blitzschnelle Netzwerkspeicher (NAS) zugreifen und ihre Gerätekonfiguration erweitern.

?OWC Express 1M2 80G: ?Ein Evolutionssprung bei der Performance tragbarer SSDs für Kreative im Außeneinsatz, mobile Performance-Enthusiasten und Gamer. Mit realen Spitzengeschwindigkeiten von über 6.000 MB/s ist die SSD ThunderboltTM 5-kompatibel und wird in einem handflächengroßen, lüfterlosen Formfaktor geliefert.

?OWC Express 4M2: Ein NVMe M.2 SSD USB4-Gehäuse mit vier Steckplätzen und SoftRAID-Unterstützung, das eine höhere Geschwindigkeit von 3.200 MB/s, Thermoschutz für moderne Hochleistungslaufwerke und eine erweiterte Kompatibilität für einen fast geräuschlosen Betrieb bietet.

Weitere herausragende Produkte:

OWC Jellyfish S24: Kompletter SSD-Produktionsserver mit extrem hoher Performance für anspruchsvolle Video-Workflows. Mit skalierbaren Erweiterungsoptionen und robuster Zuverlässigkeit bieten die OWC Jellyfish-Lösungen Videofilmern, Postproduktions-Teams und Content-Erstellern die erforderlichen Tools, um schneller zu arbeiten, einfacher zusammenzuarbeiten und ihre Projekte voranzubringen ohne dass der Speicher sie jemals ausbremst.

OWC Thunderbolt 5 Dock: Diese All-in-One-Konnektivitätslösung wurde für die hohen Anforderungen von Kreativen, Power-Usern und Profis entwickelt und revolutioniert die Desktop-Performance. Mit seiner überragenden Geschwindigkeit, umfassenden Gerätekompatibilität und hervorragenden Bildausgabe ist das OWC Thunderbolt 5 Dock der neue Benchmark bei der Erweiterung und Produktivität von Workstations.

OWC ThunderBlade X12: Die ideale Lösung für Filmprofis und DITs, die nach einem Produktions-Shuttle-RAID mit hohen Speicherkapazitäten (bis zu 96 TB) und extrem hohen konstanten Geschwindigkeiten in einer tragbaren Lösung suchen. Darüber hinaus eignet es sich als hochwertiges Bearbeitungslaufwerk für Videoproduzenten und VFX-Künstler, die mit anspruchsvollen Workflows wie Multi-Kamera-Sequenzen in 4K und 6K, 8K und 12K RAW-Video oder stereoskopischem 360 VR (Spatial Video) arbeiten.

"Wir freuen uns auf die Teilnahme an der IBC2025 und die Möglichkeit, Fachleute zu treffen, die die Zukunft dieser Branche prägen", so Larry O'Connor, CEO und Gründer von Other World Computing. "Die Möglichkeit, mehr über die realen Ziele und Herausforderungen zu erfahren, mit denen sie täglich konfrontiert sind, ist von unschätzbarem Wert. Das Gleiche gilt für die Möglichkeit, zu demonstrieren, wie OWC-Lösungen ihnen eine einfachere Zusammenarbeit, schnellere Umsetzung und eine kreative Inszenierung von Geschichten ermöglichen, die das Publikum unterhalten, informieren und inspirieren."

Die IBC2025 ist ein Event, der Wegbereiter und Vordenker aus aller Welt zusammenführt, die neue Wege bei der Erstellung, Verbreitung und Nutzung von Inhalten beschreiten. Für weitere Informationen und zur Registrierung für die IBC2025 besuchen Sie: https://show.ibc.org/.

Über Other World Computing (OWC)

Other World Computing (OWC) wurde 1988 gegründet und ist ein anerkannter Marktführer für leistungsfähige Speicher-, Docking- und Speicherkartenlösungen, die Fachleuten in den Bereichen Video- und Audioproduktion, Fotografie und Wirtschaft die nötigen Tools an die Hand geben, um die Leistung und Zuverlässigkeit ihrer Workflows zu maximieren. Die professionellen Speicher-, Erweiterungs-, Medienkarten-, Docking- und Konnektivitätslösungen von OWC sowie die dazugehörigen Apps und Zubehörteile werden von den Menschen entwickelt, die sie einsetzen: Kreative, Unternehmen und Verbraucher. Weitere Informationen finden Sie unter www.owc.com. OWC ist auch auf LinkedIn und X.

