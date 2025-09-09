Andersen Consulting erweitert sein Angebot im Bereich Humankapital durch eine Kooperationsvereinbarung mit HAGER Executive Consulting, einem Unternehmen, das sich auf Vorstandsdienstleistungen, die Suche nach Führungskräften und die Entwicklung von Führungskompetenzen spezialisiert hat.

HAGER wurde 1996 gegründet und unterstützt Kunden aus verschiedenen Branchen darunter Industrie, Gesundheitswesen und Finanzdienstleistungen weltweit mit Dienstleistungen im Bereich der Suche nach Führungskräften und Governance-Lösungen. Der Ansatz des Unternehmens verbindet fundierte Branchenkenntnisse mit einer proprietären Methodik, die darauf ausgerichtet ist, Führungspotenzial mit der Transformation des Unternehmens in Einklang zu bringen.

"Bei der Suche nach Führungskräften geht es um mehr als nur darum, eine Stelle zu besetzen. Es geht darum, Potenziale zu erkennen und eine dauerhafte Führungskompetenz aufzubauen", so Martin Krill, Managing Partner von HAGER. "Unsere Dienstleistungen konzentrieren sich darauf, zielorientierte Führungskräfte mit Organisationen zusammenzubringen, die bereit für Veränderungen sind. Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting erweitern wir diese Mission auf globaler Ebene."

"Der Ruf von HAGER basiert auf Präzision, Vertrauen und einem tiefen Verständnis der Führungsdynamik", sagte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. "Ihre bewährte Methodik und strategische Perspektive erweitern unsere Möglichkeiten, Kunden bei der Suche nach den richtigen Talenten zu unterstützen, um langfristigen Geschäftserfolg zu erzielen."

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Business, Technologie, KI-Transformation und Personalwesen anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 600 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft, die über ihre Mitgliedsunternehmen und Partnerfirmen weltweit Beratungslösungen anbietet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250909903761/de/

Contacts:

mediainquiries@Andersen.com