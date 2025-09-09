Oracle hat am Dienstagabend nach US-Börsenschluss seine Q1-Zahlen veröffentlicht. Zwar verfehlte der US-Softwarekonzern die Markterwartungen beim Umsatz und Gewinn leicht, dennoch ging es für die Aktie im nachbörslichen Handel um rund ein Fünftel nach oben. Grund dafür: Bei einer für Softwareunternehmen wichtigen Kennzahl erzielte Oracle ein enormes Wachstum.Der erste Blick auf das Zahlenwerk von Oracle fällt ernüchternd aus: Der Umsatz kletterte zwar um rund zwölf Prozent, lag mit 14,9 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
