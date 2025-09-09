AUSTIN (dpa-AFX) - Das Geschäft mit Rechenzentren hat dem US-Software-Konzern Oracle zum Jahresauftakt Schwung verliehen. Der Umsatz im zum Zugpferd erkorenen Geschäft mit Infrastruktur für die Cloud (IaaS) legte im ersten Quartal (per Ende August) um 55 Prozent auf 3,3 Milliarden US-Dollar zu, wie der SAP -Konkurrent am Dienstag nach Börsenschluss in Austin mitteilte.

Im laufenden Jahr sollen die Erlöse in dem Bereich um 77 Prozent auf 18 Milliarden Dollar klettern, kündigte Konzernchefin Safra Catz an. Bislang hat das Unternehmen "über" 70 Prozent Wachstum in Aussicht gestellt. "Wir haben im ersten Quartal vier Multimilliarden-Dollar-Verträge mit drei verschiedenen Kunden abgeschlossen", sagte Catz. Es sei ein erstaunliches Quartal gewesen, die Nachfrage nach Cloud-Infrastruktur steige weiter. Mittelfristig soll sich das Wachstum daher beschleunigen und die Erlöse innerhalb von fünf Jahren 144 Milliarden Dollar erreichen.

Am Markt kam dies gut an. Die Aktie sprang daraufhin nachbörslich um gut ein Fünftel an.

Insgesamt stieg der Umsatz von Oracle im ersten Quartal um 12 Prozent auf 14,9 Milliarden Dollar, davon entfielen knapp 7,2 Milliarden Dollar auf das Cloud-Geschäft, ein Plus von 28 Prozent. Dagegen gingen die Erlöse im Software-Geschäft um ein Prozent auf 5,7 Milliarden Dollar zurück. Unter dem Strich stagnierte der Gewinn bei 2,9 Milliarden Dollar. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg um sechs Prozent auf 1,47 Dollar./nas