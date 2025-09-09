EQS-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Vereinbarung

Übereinkunft mit der bet3000-Gruppe zur operativen Zusammenarbeit in Sportwettannahmestellen sowie im Online-Geschäft

Düsseldorf, 09. September 2025 - Der Vorstand der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777, DE000A40ZTL5, DE000A30V8X3 und DE000A383Q70) hat heute Abend mit der bet3000-Gruppe vereinbart, jeweils die Wettannahmestellen aus dem Eigenbesitz der Simon Springer-Gruppe und aus deren Franchisenetz in das sportwetten.de-Franchisenetz einzubinden. "bet3000" bleibt als Brand mit eigenem Marktauftritt bestehen.

Das Sportwettangebot von bet3000 wird künftig mit der hauseigenen Software von sportwetten.de betrieben.

Die Parteien finalisieren aktuell die vertraglichen Rahmenbedingungen.

Als EBIT erwartet der Vorstand ab 2026 einen jährlichen Beitrag in Höhe eines niedrigen einstelligen Millionen Euro-Betrags.

Mitteilende Person:

Pierre Hofer, Vorstand

Kontakt:

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

www.pferdewetten.ag

