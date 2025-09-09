Praktische Strategien, um Spieler anzuziehen und Spiele zu monetarisieren, werden in einem Live-Panel geteilt, das Führungskräfte, Spieleentwickler und Branchenexperten von Xsolla präsentiert

Xsolla, ein führendes globales Handelsunternehmen für Videospiele, kündigt eine neue Zusammenarbeit mit Global Game Jam (GGJ) an, um ein Live-Webinar für Indie-Entwickler unter dem Titel "From Zero to 1K: Growing Your Player Base and Making Your First $$" (Von Null auf Eins: Erweiterung Ihrer Spielerbasis und Verdienst Ihres ersten US-Dollars) zu veranstalten. Das Event wird am Dienstag, den 9. September 2025 um 10.00 Uhr pazifischer Zeit stattfinden und umsetzbare Strategien bieten, um Entwickler zu unterstützen, ihr erstes Publikum anzuziehen und nachhaltige Einnahmen zu generieren.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250908623932/de/

(Graphic: Xsolla)

Durch das Zusammenführen von Spielebranchenführern und erfahrenen Entwicklern wird die Veranstaltung einsteigerfreundliche Einblicke darüber vermitteln, wie ein Spiel den Spielern gefällt, wobei gleichzeitig effektive Monetarisierungstaktiken geschaffen werden. Die Teilnehmer werden erfahren, wie häufige Fehler vermieden und praktische Werkzeuge zur Ausrichtung ihrer Projekte auf langfristigen Erfolg erhalten werden können.

Zu den zentralen Ergebnissen des Webinars gehören:

Bewährte Methoden, um mit einem Spiel Einnahmen zu erzielen

Strategien, um die ersten 1.000 Spieler und darüber hinaus anzuziehen und diese zu fördern

Tipps, um Momentum aufzubauen und sich auf langfristigen Erfolg in der Spieleentwicklung vorzubereiten

Zu den vorgestellten Rednern gehören Berkley Egenes, Chief Growth Marketing Officer bei Xsolla; A.J. Fulco, CEO von Tastie Games und weitere besondere Gäste aus der Indie-Entwickler-Gemeinschaft. Jess Rowley, Events Program Manager bei Global Game Jam werden die Diskussion moderieren.

"Indie-Entwickler stehen vor einzigartigen Herausforderungen beim Aufbau ihrer ersten Communities und bei der Erzielung von Einnahmen ohne die Unterstützung großer Budgets oder Teams", so Chris Hewish, Chief Strategy Communications Officer bei Xsolla. "Diese Zusammenarbeit mit Global Game Jam ermöglicht uns, praktische und bewährte Anleitungen aus Branchenkreisen zu geben, die diese Herausforderungen erfolgreich gemeistert haben."

Global Game Jam wird das Webinar mit StreamYard mit Anmeldungen über Luma veranstalten. Die Werbung wird sowohl über GGJ als auch Xsolla Kanäle geteilt, um Spieleentwickler weltweit zu erreichen.

Die Anmeldung ist jetzt für Entwickler auf der Suche nach praktischen und umsetzbaren Strategien kostenlos geöffnet, um ihre Projekte von Null auf 1.000 Spieler und darüber hinaus zu hieven. Um sich anzumelden, besuchen Sie bitte xsolla.events/ggj

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Handelsunternehmen mit robusten Tools und Dienstleistungen, die Entwicklern helfen, die Herausforderungen der Videospielbranche zu meistern. Von Indie- bis hin zu AAA-Unternehmen arbeiten viele Firmen mit Xsolla zusammen, um ihre Spiele zu finanzieren, zu vertreiben, zu vermarkten und zu monetarisieren. Ausgehend von seiner Überzeugung, dass Videospiele eine große Zukunft haben, hat sich Xsolla der Mission verschrieben, Chancen zusammenzubringen und Entwicklern kontinuierlich neue Ressourcen zur Verfügung zu stellen. Xsolla hat seinen Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, und ist als Merchant of Record tätig. Das Unternehmen hat bereits über 1.500 Spieleentwicklern dabei geholfen, mehr Spieler zu erreichen und ihr Geschäft weltweit auszubauen. Mit mehr Wegen zum Gewinn und mehr Möglichkeiten zum Erfolg haben Entwickler alles, was sie brauchen, um das Spiel zu genießen.

Weitere Informationen finden Sie unter xsolla.com

Über Global Game Jam

Der Global Game Jam (GGJ) ist das weltweit größte Game Creation Event, das Künstler und Entwickler aller Erfahrungsstufen zusammenbringt, um innerhalb von 48 Stunden zu innovieren, zu experimentieren und Spiele zu entwickeln. Der GGJ fördert Kreativität, Zusammenarbeit und das Erlernen innerhalb einer globalen Gemeinschaft von Spieleentwicklern.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte globalgamejam.org

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250908623932/de/

Contacts:

Ansprechpartner für Medienvertreter

Derrick Stembridge

Vice President of Global Public Relations, Xsolla

d.stembridge@xsolla.com