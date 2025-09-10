Balsam Hill®, weltweit führender Anbieter von hochwertigen, naturgetreuen, wiederverwendbaren künstlichen Weihnachtsbäumen und Weihnachtsdekorationen, gibt stolz eine Innovation bekannt: Seine Weihnachtsbäume in Erbstückqualität werden nun aus nachhaltigeren Materialien hergestellt.

Seit 2006 setzt sich Balsam Hill für Wiederverwendbarkeit, Qualität, Realismus und Innovation bei den Weihnachtsbäumen ein, die Millionen von Kunden lieben gelernt haben. In diesem Sinne ist Balsam Hill stolz darauf, als erster Einzelhändler weltweit Weihnachtsbäume mit True Needle®-Spitzen anzubieten, die aus pflanzlichem Polyethylen hergestellt werden, das aus Zuckerrohr und nicht aus fossilen Brennstoffen gewonnen wird. Ebenso spannend ist, dass ab der Produktionslinie für die Weihnachtssaison 2025 alle anderen True Needle-Bäume der Marke nun zu 30 aus GRS-zertifiziertem recyceltem Polyethylen bestehen, das aus abgerissenen Wasserflaschenverschlüssen hergestellt wird. Beide Änderungen wurden vorgenommen, ohne Abstriche bei den Qualitätskontrollen und Sicherheitsaspekten zu machen, die für jeden Baum von Balsam Hill erforderlich sind, einschließlich der dreijährigen Garantie des Unternehmens, die standardmäßig für jeden verkauften Baum gilt.

"Ein wichtiger Teil der Mission von Balsam Hill ist es, noch nachhaltigere Weihnachtsbäume anzubieten, die viele Jahre lang das Herzstück der Feierlichkeiten unserer Kunden bilden werden. Unsere Bäume waren zwar schon immer wiederverwendbar, aber diese Fortschritte sind ein Meilenstein für die Weihnachtsbaumindustrie", so Mac Harman, Gründer und CEO von Balsam Hill. "Wir haben nicht nur den ersten künstlichen Baum aus pflanzlichem Polyethylen hergestellt und über 85 der diesjährigen neuen Baumproduktion innovativ gestaltet, sondern kürzlich auch die Herstellung eines neuen Baums aus alten Balsam Hill-Bäumen getestet, die wir recycelt haben ein inspirierender Baum, den wir in unserem Designstudio aufgestellt haben und der unser Engagement für Innovation und Nachhaltigkeit verdeutlicht."

Über diese Änderungen bei der Herstellung seiner Bäume hinaus konzentriert sich Balsam Hill auch auf die Umsetzung nachhaltiger Systeme in allen Bereichen seines Betriebs. Kleine Veränderungen können große Auswirkungen haben, darunter die Umstellung auf recycelbare Verpackungen, die Verwendung von Papier statt Plastikband und der Verzicht auf Luftpolsterfolie in den meisten Baumverpackungen im Jahr 2024. Nach jahrelanger Forschung und Entwicklung zur Lösung des Problems des Recyclings künstlicher Weihnachtsbäume plant das Unternehmen in diesem Jahr die Einführung eines Pilotprojekts zur Sammlung und zum Recycling von Weihnachtsbäumen in Dublin, Irland. Wie in den vergangenen Jahren werden künstliche Weihnachtsbäume und Weihnachtsbeleuchtungen im Balsam Hill Outlet in Burlingame, Kalifornien, gesammelt und recycelt. Es ist geplant, dieses Angebot so bald wie möglich auf weitere Kunden in den gesamten USA auszuweiten.

In diesem Jahr werden über 85 der Weihnachtsbäume von Balsam Hill aus diesen neuen, nachhaltigeren Materialien hergestellt und auf allen E-Commerce-Websites des Unternehmens erhältlich sein, darunter in den USA, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Australien und Kanada.

Weitere Informationen über Balsam Hills mehrjährigen Weg zur Nachhaltigkeit finden Sie unter www.balsamhill.com/sustainability, einschließlich eines Links zum ersten ESG-Bericht des Unternehmens.

Über Balsam Brands

Die Flaggschiffmarke des US-amerikanischen Unternehmens Balsam Brands ist Balsam Hill. Balsam Hill (www.balsamhill.com) wurde 2006 von Mac Harman mit dem Ziel gegründet, die realistischsten, hochwertigsten und wiederverwendbaren künstlichen Weihnachtsbäume für Kunden und Unternehmen auf der ganzen Welt herzustellen. Mit einem Fokus auf Qualität und Handwerkskunst verleihen unsere Bäume Familien und Gemeinden den perfekten letzten Schliff, um gemeinsam die Festtagsfreude zu feiern. Nach 19 Jahren Wachstum hat Balsam Hill sein Produktangebot um Weihnachtsschmuck, Weihnachtsgrün und saisonale Dekoration erweitert und betreibt eigene Websites in den USA, Großbritannien, Australien, Deutschland, Frankreich und Kanada.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250908909550/de/

Contacts:

Jill Osaka

Director, PR Partnerships

Balsam Hill

josaka@balsambrands.com