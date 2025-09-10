LAGENIO, ein weltweit führender Anbieter von Kinder-Smartwatches, wird auf der IFA 2025 in Berlin, Deutschland, am Stand H27h-12 seine Innovationen der nächsten Generation vorstellen. Für den europäischen Markt präsentiert LAGENIO zwei neue Modelle: die K9, ein Premium-"Watch Phone", sowie die K3, ein kreatives Einstiegsmodell. Beide Geräte wurden als sichere Alternative zum ersten Mobiltelefon für Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren entwickelt und verbinden geschützte Kommunikation sowie elterliche Kontrolle mit Funktionen, die körperliche Aktivität und gesunde digitale Gewohnheiten fördern.

LAGENIO kids smartwatches in colorful designs with fun cartoon watch faces, fitness tracking, safety features, and educational functions

"Eltern möchten ihren Kindern Unabhängigkeit bieten, ohne die Sicherheit zu gefährden, und Kinder wünschen sich Technologie, die aufregend sowie unterhaltsam ist", sagte Li Leung, Geschäftsführerin von LAGENIO. "Mit der neuen LAGENIO-Plattform haben wir Leistung, Design und kinderfreundliche Funktionen kombiniert, um eine Smartwatch zu entwickeln, die Kinder lieben und bei der sich Eltern sicher fühlen können."

LAGENIO K9 die weltweit erste KI-4G-Kinderuhr

Die LAGENIO K9 Kinder-Smartwatch bietet umfassende Hardware-Verbesserungen, einschließlich AMOLED-Display, einem schlankeren, stylischen Design sowie einer CPU mit höherer Taktfrequenz für eine reibungslose und reaktionsschnelle Leistung.

Was die K9 wirklich auszeichnet, ist ihre KI-gestützte Software, basierend auf ChatGPT. Ein leichtes lokales KI-Modell bietet personalisierte Unterstützung, die auf die Bedürfnisse jedes Kindes zugeschnitten ist, einschließlich Zeichenanleitungen, Beantwortung von Fragen, Schreibunterstützung sowie Geschichtenerzählen.

Mit diesen intelligenten Funktionen definiert die K9 die Kinder-Smartwatch-Kategorie für das KI-Zeitalter neu und bietet smarte, zuverlässige sowie interaktive Erlebnisse, welche Kinder fördern und den Eltern ein beruhigendes Gefühl bieten.

LAGENIO K3 Optimierte Funktionen für die Sicherheit und Vernetzung von Kindern

Die K3 konzentriert sich auf das Wesentliche: Sicherheit der Kinder und nahtlose Kommunikation. Ausgestattet mit zuverlässiger Telefonfunktion, Echtzeit-Standortverfolgung sowie robustem, kinderfreundlichem Design bietet die K3 Kindern mehr Farboptionen für die Gehäusekombinationen und sorgt dafür, dass Eltern mit ruhigem Gewissen in Verbindung bleiben können, während die Kinder größere kreative Freiheiten genießen.

Über LAGENIO

LAGENIO, 2019 gegründet, ist ein weltweit führender Anbieter von 4G-Kinder-Smartwatches. Wir setzen uns dafür ein, eine Welt zu schaffen, in der Innovation und Fürsorge Hand in Hand gehen, um Familien weltweit zu unterstützen. LAGENIO ist zur vertrauenswürdigen Marke für Familien geworden und betreut mehr als 36 Millionen Nutzerinnen und Nutzer in 45 Ländern.

LAGENIO sorgt für Datensicherheit und Datenschutz. Alle Nutzerdaten werden auf lokalen Servern in Europa gespeichert und nicht in andere Länder übertragen.

