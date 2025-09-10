Wenn sich die Regierungen in Genf im Rahmen der zweiten Intergovernmental Working Group (IGWG) Tagung zum Pathogen Access and Benefit Sharing (PABS) Anhang in der nächsten Woche versammeln, steht viel auf dem Spiel. Diese Verhandlungen werden zeigen, ob die Mitgliedstaaten die Entschlossenheit haben, sinnvolle Schritte zu unternehmen, um die unakzeptablen Ungerechtigkeiten, die durch die COVID-19-Pandemie offenbar wurden, zu beseitigen indem das kollektive Interesse über das enge Eigeninteresse und die Gier der Industrie gestellt werden.

Die Mitgliedstaaten stehen nun vor einem komprimierten Zeitplan, um sich auf den Anhangstext vor der nächsten Weltgesundheitsversammlung (WHA) zu einigen. Dies erfordert sofortige Klarheit über die Kernelemente des Systems und frühzeitige Aufmerksamkeit für die schwierigsten Fragen, einschließlich des Umfangs des Anhangs, der Definition der Pathogene mit Pandemie-Potenzial und des Rahmenwerks der Verpflichtungen zur Vorteilsaufteilung.

Das Eigenkapital kann nicht auf Prozentsätze gespendeter oder rabattierter Produkte reduziert werden. Die Verhandlungen müssen auch den Wissens- und Technologietransfer sicherstellen, um die regionale Fertigung von Gütern des öffentlichen Gesundheitswesens zu ermöglichen und die technischen und finanziellen Ressourcen bereitzustellen, die erforderlich sind, um nachhaltige Kapazitäten in jeder Region aufzubauen.

Im Vorfeld dieser Verhandlungen möchten wir darüber hinaus betonen:

Das PABS-System sollte ein breites Spektrum an Pathogenen abdecken, einschließlich derjenigen, die in der Lage sind, gesundheitliche Notlagen von internationaler Tragweite zu verursachen.

Bestimmungen zur Leistungszuteilung im Rahmen des PABS-Systems müssen im Voraus klar definiert werden, einschließlich des Prozesses und der Kriterien zur Ermittlung "des Risikos für die öffentliche Gesundheit und des Bedarfs" und der Rolle der WHO und anderer relevanter internationaler Organisationen.

"Das öffentliche Gesundheitsrisiko" sollte auf dem epidemiologischen Risiko basieren und auf Daten zur Übertragungswahrscheinlichkeit, Morbidität und Sterblichkeit ohne politische Voreingenommenheit beruhen. Dazu gehört eine gerechte regionale Verteilung der Leistungen in Zusammenhang mit solchen Risiken.

Wichtige Entscheidungsbefugnis muss bei der Conference of the Parties (COP) oder einer noch zu gründenden COP-Tochtergesellschaft (nicht der WHO) verbleiben

Verträge zwischen der WHO und teilnehmenden Herstellern sollten transparent sein, öffentlich gemacht werden und ausreichende Garantien für die Durchsetzbarkeit enthalten.

Schritte zur Implementierung von Rahmenwerken für den Vertrag und PABS sollten jetzt gleichzeitig mit den Verhandlungen beginnen und nicht nach der ersten COP-Sitzung. Die Zivilgesellschaft und andere nichtstaatliche Akteure müssen eine wirksame Aufsicht ausüben, um Transparenz, Legitimität und Verantwortung zu gewährleisten

Die kommenden Wochen werden zeigen, ob die Regierungen gewillt sind, ihre Verpflichtungen in die Tat umzusetzen. Ein gerechter, durchsetzbarer und verantwortungsvoller PABS-Anhang wäre ein entscheidender Schritt hin zu einem gerechteren und resilienteren globalen Gesundheitssystem. Ein Scheitern an der Umsetzung würde nicht nur die Lehren aus der Covid-19-Pandemie missachten, sondern auch die Welt gespalten und einem schweren Risiko ausgesetzt zurücklassen, wenn die nächste Pandemie ausbricht.

Das AHF Global Public Health Institute und seine Partnerorganisationen haben die Verhandlungen zum Pandemievertrag verfolgt und analysiert, ihre Empfehlungen nach bestem Wissen bereitgestellt und werden dies bis zu ihrem Abschluss weiterhin tun.

AIDS Healthcare Foundation (AHF), die größte globale Organisationen im Kampf gegen Aids, leistet derzeit medizinische Versorgung und/oder Dienste für mehr als 2,5 Millionen Kunden in 50 Ländern weltweit in den Vereinigten Staaten, in Afrika, Lateinamerika/in der Karibik, in Asien/im Pazifischen Raum und in Europa. Für weitere Informationen über AHF besuchen Sie bitte unsere Website:www.aidshealth.org, finden Sie uns auf Facebook: www.facebook.com/aidshealth und folgen Sie uns auf Twitter: @aidshealthcare und Instagram: @aidshealthcare.

Über das AHF Institute

Am AHF Institute entwickeln wir eine evidenzbasierte Politikänderung und setzen uns dafür ein, eine gerechtere und effektivere globale Gesundheitsarchitektur zu schaffen. Mit Schwerpunkt auf Infektionskrankheiten und Gesundheitssystemen schließt unsere Arbeit kritische Lücken in der globalen Gesundheitssicherheit und -gerechtigkeit sowie in der Governance, den rechtlichen Vorschriften und der Finanzierung der globalen Gesundheit. Das AHF Global Public Health Institute ist eine Initiative der AIDS Healthcare Foundation.

