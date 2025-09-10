Rapyd bietet einen Single-Provider-Ansatz für Ein- und Auszahlungen mit Stablecoins, wodurch Unternehmen Zugang zu einer End-to-End-Lösung auf einer integrierten Plattform bekommen.

Was in der Vergangenheit ein fragmentierter, komplexer Prozess war, wird jetzt vereinheitlicht. Unternehmen profitieren so von Liquidität in Echtzeit und einer besseren Kontrolle über grenzüberschreitende Zahlungen.

Die flexiblen Abwicklungsoptionen und die sofortigen weltweiten Zahlungsvorgänge des Fintech-Unternehmens ermöglichen es Unternehmen, Zahlungen in Stablecoins abzuwickeln oder innerhalb von Sekunden weltweit Mittel zu überweisen.

Rapyd, ein weltweit führendes Fintech-Unternehmen, gab heute die Einführung seiner Stablecoin-Zahlungslösungen bekannt. Diese eröffnen Unternehmen eine sichere und skalierbare Möglichkeit, Stablecoins zu akzeptieren, in Stablecoins abzurechnen und mit Stablecoins zu bezahlen.

2025 ist das Jahr, in dem Stablecoins nicht mehr nur ein Konzept im Frühstadium sind, sondern tatsächlich genutzt werden. Das Gesamtvolumen über alle Blockchains hinweg überstieg 27 Billionen US-Dollar1 und lag damit über dem kombinierten Zahlungsvolumen von Visa und Mastercard im selben Jahr2. Durch diese Größenordnung beginnt ein Wandel in verschiedenen Branchen, von Gaming über E-Commerce bis hin zum traditionellen Einzelhandel. Rapyd ermöglicht es Unternehmen jetzt, Stablecoins für alltägliche Zahlungen und Abrechnungen zu nutzen.

Die neue Produktsuite von Rapyd deckt einen zentralen Bedarf von Unternehmen, die mit volatilen Währungen, langsamen Abwicklungszeiten und komplexen Treasury-Vorgängen zu kämpfen haben. Mit Rapyd als einzigem Anbieter können Unternehmen Zahlungen sofort annehmen, abwickeln oder senden. Fragmentierte Systeme oder mehrere Zwischenhändler werden damit überflüssig. Unternehmen können Rapyd nun nutzen, um:

Stablecoin-Zahlungen von globalen Kunden zu akzeptieren und sofort in die bevorzugten Fiat-Währungen umzuwandeln.

von globalen Kunden zu akzeptieren und sofort in die bevorzugten Fiat-Währungen umzuwandeln. Stablecoin-Auszahlungen sicher an Unternehmen und Endnutzer weltweit zu senden, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.

sicher an Unternehmen und Endnutzer weltweit zu senden, rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr. Die Abwicklung mit Stablecoins durchzuführen, um die Liquidität zu verbessern und die Abhängigkeit von traditionellen Zahlungssystemen wie SWIFT oder ACH zu verringern.

"Stablecoins sind nicht mehr nur ein Konzept im Frühstadium, sondern sind inzwischen weltweit im Einsatz. Unternehmen benötigen Partner, die eine Brücke zwischen digitalen Vermögenswerten und den realen Geschäftsanforderungen schlagen können", erklärte Arik Shtilman, CEO und Mitbegründer von Rapyd. "Rapyd übernimmt dabei die Rolle, Komplexität zu reduzieren, Stablecoins in den globalen Geldverkehr zu integrieren und Unternehmen mehr Kontrolle darüber zu geben, wie und wann sie Mittel bewegen."

Die Einführung erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Neue Regulierungen in den USA (GENIUS Act) und Europa (MiCA) sowie ähnliche Initiativen in anderen wichtigen Märkten beschleunigen die Einführung, da sie Stablecoins legitimieren und klare Standards für deren Verwendung festlegen. Diese regulatorische Klarheit in Kombination mit der Nachfrage aus Branchen wie Gaming und Online-Handel sorgt für den größten Umbruch in der Finanzinfrastruktur, seit es Kartennetzwerke gibt.

"Unternehmen stehen unter Druck, ihre Liquidität in Echtzeit zu verwalten und dabei mehrere Währungen und Rechtsordnungen zu berücksichtigen", so David Rosa, General Manager der Scale Business Unit von Rapyd. "Unsere Stablecoin-Zahlungslösungen wurden entwickelt, um diese Barrieren aus dem Weg zu räumen. Durch die Kombination von Stablecoin-Rails mit unserer bestehenden Treasury-, Auszahlungs- und Abwicklungsinfrastruktur bieten wir CFOs und operativen Teams die Möglichkeit, Mittel sofort zu transferieren, das Wechselkursrisiko zu reduzieren und unnötige Intermediäre zu umgehen. Das Ziel ist es, einen bisher fragmentierten, komplexen Prozess in eine einzige, zuverlässige Plattform für den globalen Geldtransfer zu überführen."

Die End-to-End-Lösung von Rapyd richtet sich an Unternehmen, die bei grenzüberschreitenden Zahlungen auf Stabilität und Geschwindigkeit angewiesen sind. Für global tätige Unternehmen bedeutet dies schnellere Auszahlungen. Für Plattformen und Marktplätze kann die Lösung das Wechselkursrisiko reduzieren. In der Kreativwirtschaft eröffnet sich die Möglichkeit, dass Zahlungsempfänger Zahlungen mit einem Instrument erhalten, das an einen Währungswert gebunden ist, selbst in Schwellenländern. Durch die Kombination von Stablecoin-Rails mit dem bestehenden globalen Zahlungsnetzwerk von Rapyd positioniert sich das Unternehmen als Komplettanbieter für Unternehmen, die sowohl bei Fiat- als auch bei digitalen Währungen auf Flexibilität angewiesen sind.

Über Rapyd

Mit Rapyd können Sie kühn planen. Sie können die Möglichkeiten des weltweiten Handels mit allen Tools erschließen, die Ihr Unternehmen benötigt, um überall Zahlungs-, Auszahlungs- und Finanztechnologie-Angebote zu schaffen. Von Fortune-500-Unternehmen bis hin zu aufstrebenden Geschäfts- und Technologieunternehmen unser Zahlungsnetzwerk und unsere leistungsstarke Finanztechnologieplattform machen es einfach, Lieferanten zu bezahlen und von Kunden Zahlungen zu erhalten im Inland oder im internationalen Zahlungsverkehr.

Wir unterhalten Büros auf der ganzen Welt, darunter in London, Tel Aviv, Dubai, Island, Amsterdam, San Francisco, Miami, Hongkong und Singapur, und wissen daher genau, wie man den grenzüberschreitenden Handel so einfach wie möglich gestaltet. Rapyd vereinfacht Zahlungen, damit Sie sich ganz darauf konzentrieren können, Ihr Geschäft auszubauen.

Erhalten Sie die Tools, die Sie für globales Wachstum benötigen, und informieren Sie sich über unsere Produkte, Lösungen und Partnerprogramme unter www.rapyd.net. Folgen Sie uns: Blog, Insta, LinkedIn, Twitter.

Haftungsausschluss

Die Stablecoin-bezogenen Services von Rapyd werden durch Partnerschaften mit regulierten Drittanbietern ermöglicht. Rapyd gibt selbst keine Krypto-Assets aus, verwahrt diese nicht und wickelt die Transaktionen nicht direkt ab. Alle kryptobezogenen Services unterliegen den Geschäftsbedingungen und dem regulatorischen Status der Drittpartner von Rapyd. Diese Services werden in Kooperation mit vertrauenswürdigen Drittanbietern bereitgestellt, um die Compliance und Sicherheit aller Stablecoin-Transaktionen zu gewährleisten. Rapyd arbeitet mit Partnern zusammen, die sich an die geltenden regulatorischen Vorschriften in den jeweiligen Rechtsordnungen halten. Diese Pressemitteilung stellt weder eine Aufforderung noch einen Anreiz dar, Investmentaktivitäten auszuüben, und zielt nicht darauf ab, solche Services oder ähnliche Aktivitäten zu bewerben.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

