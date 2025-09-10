München/Berlin (ots) -Ärzte der Welt verurteilt aufs Schärfste die Zerstörung einer seiner Gesundheitsstationen in Gaza-Stadt bei einem Luftangriff der israelischen Streitkräfte am 8.9.2025. Obwohl die Teams weder eine Warnung noch einen Aufruf zur Evakuierung erhalten hatten, blieben zum Glück alle Mitarbeitenden und Patient*innen unverletzt. Die Gesundheitsstation wurde allerdings so stark beschädigt, dass dort niemand mehr versorgt werden kann. Der Angriff galt einem nur wenige Meter entfernt liegenden Gebäude.Die israelische Armee hatte schon seit mehreren Wochen eine Bodenoffensive in Gaza-Stadt angekündigt. Die Bombardierungen hatten sich zuletzt immer weiter intensiviert, und die Sorge um die Sicherheit der Patient*innen und des Personals wuchs. Schließlich entschied Ärzte der Welt, die Gesundheitsstation zu verlassen."Wir haben die israelischen Behörden wiederholt auf die dringende Notwendigkeit hingewiesen, sichere Evakuierungswege zu gewährleisten, aber wir haben nie eine Antwort erhalten", so Helena Ranchal, Direktorin für internationale Programme bei Ärzte der Welt Frankreich. "Dass heute in dieser Gesundheitsstation keine Menschen ums Leben gekommen sind, ist nur der Gelassenheit und der schnellen Reaktion unserer Mitarbeitenden zu verdanken. Aber sie sind trotzdem tief erschüttert und haben keinen Ort, wo sie Schutz finden können."Ärzte der Welt sieht sich aufgrund der Sicherheitslage gezwungen, seine beiden Gesundheitsstationen in Gaza-Stadt zu schließen und seine Aktivitäten auf unbestimmte Zeit einzustellen. Infolgedessen sind nun rund 600 Patient*innen, die täglich von unseren Teams behandelt wurden, ohne medizinische Versorgung."Dies ist ein weiterer eklatanter Verstoß gegen das humanitäre Völkerrecht. Obwohl wir seit fast zwei Jahren den Schutz der Zivilbevölkerung, der humanitären Helfer*innen und des medizinischen Personals fordern, verschlechtert sich die Lage weiter", so Dr. Jean-François Corty, Präsident von Ärzte der Welt Frankreich. "In Gaza-Stadt brauchen nun eine Million Menschen auf immer kleiner werdendem Raum dringend eine sichere Unterkunft. Wir sind zutiefst besorgt um die Bevölkerung und unsere Kolleg*innen. Wenn sich nichts ändert, wird Ärzte der Welt gezwungen sein, seine Aktivitäten in Gaza komplett einzustellen."Ärzte der Welt fordert die israelische Regierung nachdrücklich auf, die Angriffe auf die Zivilbevölkerung und humanitäre Helfer*innen unverzüglich einzustellen und alle Behinderungen der Hilfslieferungen in den Palästinensischen Gebieten zu beenden. Die internationale Gemeinschaft muss Druck ausüben, um sicherzustellen, dass sofort ein Waffenstillstand vereinbart wird.Pressekontakt:Stephanie KirchnerPressereferentinÄrzte der Welt e.V.m. +49 (0) 159 0406 2104@ stephanie.kirchner@aerztederwelt.orgOriginal-Content von: Ärzte der Welt e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/36565/6114505