HAMBURG (dpa-AFX) - Zum ersten Mal können private Kreuzfahrtinteressierte die Fachmesse Seatrade Europe in Hamburg besuchen. Die Messe für See- und Flusskreuzfahrten läuft von Mittwoch bis Freitag, wie Hamburg Messe und Congress und der private britische Messeveranstalter Informa Markets mitteilten. Mit Online-Registrierung und Ticket können 500 private Besucher das Messegelände am Freitag betreten.

Die Veranstalter erwarten laut Website etwa 3.500 internationale Teilnehmende aus mehr als 90 Ländern sowie mehr als 250 Aussteller, darunter bekannte Kreuzfahrtmarken. Themen der Schau sind unter anderem Nachhaltigkeit, Digitalisierung und zukunftsfähige Hafeninfrastruktur.

An den letzten beiden Messetagen sind den Angaben nach erstmals Reisebüros eingeladen, die Veranstaltung zu besuchen. Die Zusammenarbeit solle vertieft werden. "Damit stärken wir die gesamte Kreuzfahrtbranche", sagte Claus Ulrich Selbach, der an der Organisation der Messe beteiligt ist.

Direkt im Anschluss beginnen am Freitag die Hamburg Cruise Days, die bis Sonntag dauern. Dort können sich Interessierte laut Veranstalter weiter über Kreuzfahrtschiffe und Reisen informieren.

Deutschland ist ein wichtiger und wachsender Kreuzfahrtstandort: Nach Zahlen des Deutschen Reiseverbands gab es auf Hochseekreuzfahrten vergangenes Jahr mehr als drei Millionen Passagiere. Wichtige Häfen sind Hamburg, Kiel, Rostock-Warnemünde und Bremerhaven. Auf Flusskreuzfahrten fuhren laut Statistik ungefähr 840.000 Passagiere mit./ho/DP/zb