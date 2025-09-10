DJ EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher
DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Mittwochmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 05.55 Uhr 73,0 Punkte auf 23.860,0. In den Handel gegangen war er mit 23.836,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.869,0 und das -tief bei 23.813,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 359 Kontrakte.
September 09, 2025 23:56 ET (03:56 GMT)
