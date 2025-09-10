Galenica AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Start von Galenica Diagnostics: Übernahme von Labor Team abgeschlossen



10.09.2025 / 06:45 CET/CEST





Medienmitteilung Labor Team wird mit dem Abschluss der Übernahme Teil des Galenica-Netzwerks.

Das viertgrösste Schweizer Privatlabor tritt in der neuen Geschäftseinheit Galenica Diagnostics weiterhin unter Labor Team am Markt auf.

Der Verwaltungsrat wird mit Mitgliedern von Galenica sowie Labor-Experten besetzt. Galenica hat die Übernahme der Diagnostics Group GmbH (Labor Team Gruppe inkl. labor team w ag), eine der führenden Schweizer Diagnostik-Dienstleisterinnen, erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion wurde am 9. September 2025 nach erfolgter Zustimmung der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (WEKO) rund zwei Monate nach Bekanntgabe der Übernahme vollzogen. Mit dem Kauf von Labor Team steigt Galenica in das Diagnostik-Geschäft ein. Management- und Laborkompetenz im Verwaltungsrat Labor Team wird künftig als eigenständige Geschäftseinheit «Galenica Diagnostics» im Segment Products & Care geführt. Das Unternehmen tritt weiterhin als rechtlich eigenständige Einheit und Marke am Markt auf. Mit dem neuen Verwaltungsrat der labor team w AG kommen sowohl Management-Erfahrung aus der Galenica Gruppe als auch spezifische Laborexpertise zusammen. Der bisherige Verwaltungsratspräsident Ole Wiesinger wird weiterhin in dieser Rolle für Stabilität sorgen. Thomas Szuran, Chief Products & Home Care von Galenica, Julian Fiessinger, CFO von Galenica sowie Christian Rebhan, CEO Tentamus Group, und Ralph Panoff (bisher) ergänzen das Gremium. Die bisherige Verwaltungsrätin Rahel Kubik wird aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Labor Team und Galenica danken ihr für ihren Einsatz in den letzten Jahren. Das bisherige Managementteam von Labor Team rund um CEO Alain M. Cahen trägt weiterhin die operative Verantwortung. Ausbau des Gesundheitsnetzwerks Mit Labor Team gewinnt Galenica eine führende Diagnostikdienstleisterin mit starker Marktposition für ihr Gesundheitsnetzwerk. Neben den bisherigen Angeboten im Medikamenten- und Produktbereich für den Ärztemarkt können damit auch innovative Labordienstleistungen aus einer Hand angeboten werden. Langfristig plant Galenica im Rahmen der regulatorischen Möglichkeiten in den Apotheken ein innovatives Angebot an ausgewählten diagnostischen Labordienstleistungen zu entwickeln. Damit kann die Gesundheitsversorgung in der Schweiz weiter gestärkt werden. Weitere Details: Medienmitteilung vom 2. Juli 2025 Nächste Termine 23. Oktober 2025 Umsatz-Update der Galenica Gruppe 28. Oktober 2025 Galenica Investor Days 2025 22. Januar 2026 Umsatz-Update 2025 der Galenica Gruppe

Die rund 8'000 Mitarbeitenden von Galenica setzen sich täglich ein für die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen in der Schweiz. Mit den Apotheken, der Pharmalogistik, unseren Produkten und Dienstleistungen sowie dem Bereich Home Care ist Galenica breit aufgestellt und erfolgreich am Markt positioniert. Wir gestalten das Gesundheitswesen von morgen zusammen mit starken Partnern - und bringen unsere vielseitigen Kompetenzen und die breite Expertise aus dem gesamten Netzwerk dafür ein. Unsere Ambition ist es, die Bedürfnisse von Kundinnen und Patienten im Schweizer Gesundheitsmarkt nahtlos, leistungsstark und persönlich zu erfüllen. Galenica ist an der Schweizer Börse kotiert (SIX Swiss Exchange, GALE, Valorennummer 36'067'446). Zusätzliche Informationen über Galenica finden Sie auf www.galenica.com . Über labor team

Die labor team w ag ist eines der führenden medizinischen Privatlabors in der Schweiz mit Sitz in Goldach (SG). Es wurde im Jahr 2001 gegründet, ist heute das viertgrösste Labor der Schweiz, ärztlich geführt und beschäftigt über 330 Mitarbeitende. labor team ist eines der wenigen Labors, welches alle Landesteile der Schweiz bedient. Es bietet professionelle Dienstleistungen zur Prävention, Diagnose, Überwachung und Behandlung von Krankheiten. Das Unternehmen deckt das ganze Spektrum der Labormedizin und Pathologie ab. Es führt die medizinischen Tests und Analysen in einem hochmodernen Zentrallabor durch, was höchste Qualität, grosse Flexibilität und eine speditive Auftragsbearbeitung ermöglicht. Erfahren Sie mehr unter: www.laborteam.ch .





