Galenica hat die Übernahme der Diagnostics Group GmbH (Labor Team Gruppe inkl. labor team w ag), eine der führenden Schweizer Diagnostik-Dienstleisterinnen, erfolgreich abgeschlossen. Die Transaktion wurde am 9. September 2025 nach erfolgter Zustimmung der Eidgenössischen Wettbewerbskommission (WEKO) rund zwei Monate nach Bekanntgabe der Übernahme vollzogen. Mit dem Kauf von Labor Team steigt Galenica in das Diagnostik-Geschäft ein.
Management- und Laborkompetenz im Verwaltungsrat
Labor Team wird künftig als eigenständige Geschäftseinheit «Galenica Diagnostics» im Segment Products & Care geführt. Das Unternehmen tritt weiterhin als rechtlich eigenständige Einheit und Marke am Markt auf. Mit dem neuen Verwaltungsrat der labor team w AG kommen sowohl Management-Erfahrung aus der Galenica Gruppe als auch spezifische Laborexpertise zusammen. Der bisherige Verwaltungsratspräsident Ole Wiesinger wird weiterhin in dieser Rolle für Stabilität sorgen. Thomas Szuran, Chief Products & Home Care von Galenica, Julian Fiessinger, CFO von Galenica sowie Christian Rebhan, CEO Tentamus Group, und Ralph Panoff (bisher) ergänzen das Gremium. Die bisherige Verwaltungsrätin Rahel Kubik wird aus dem Verwaltungsrat ausscheiden. Labor Team und Galenica danken ihr für ihren Einsatz in den letzten Jahren. Das bisherige Managementteam von Labor Team rund um CEO Alain M. Cahen trägt weiterhin die operative Verantwortung.
Ausbau des Gesundheitsnetzwerks
Mit Labor Team gewinnt Galenica eine führende Diagnostikdienstleisterin mit starker Marktposition für ihr Gesundheitsnetzwerk. Neben den bisherigen Angeboten im Medikamenten- und Produktbereich für den Ärztemarkt können damit auch innovative Labordienstleistungen aus einer Hand angeboten werden.
Langfristig plant Galenica im Rahmen der regulatorischen Möglichkeiten in den Apotheken ein innovatives Angebot an ausgewählten diagnostischen Labordienstleistungen zu entwickeln. Damit kann die Gesundheitsversorgung in der Schweiz weiter gestärkt werden.
