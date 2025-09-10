© Foto: Michael Kappeler/dpaJefferies hat Nike auf "Buy" hochgestuft. Analysten sehen eine deutliche Erholung, steigende Margen und eine neue Gen-Z-Kampagne als starke Impulse.Die Investmentbank Jefferies hat die Aktien des Sportartikelherstellers Nike in ihre sogenannte Franchise Picks Liste aufgenommen. Analysten sehen das Unternehmen weiterhin als "klaren Marktführer in der Kategorie" und kritisieren, dass die Analysten am Markt die Stärke der Erholung unterschätzten. "Wir gehen davon aus, dass sich die Gegenwinde abschwächen und damit den Weg für Umsatz- und Margenverbesserungen ebnen werden. Unser F27-Gewinn pro Aktie liegt deutlich über dem Konsens", erklärte Analyst Randal J. Konik in einer aktuellen Notiz. …Den vollständigen Artikel lesen ...
