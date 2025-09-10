Fallende Zinsen können ganze Branchen beflügeln - vom Konsum bis zum Bauen. Ein Top-Player steht bereit, vom nächsten Fed-Schritt überproportional zu profitieren. Wer sonst noch zu den heimlichen Gewinnern zählt. Die Ampeln stehen auf Grün: Die US-Notenbank signalisiert Bereitschaft zur Lockerung, und der Markt erwartet zeitnah einen ersten Zinsschritt nach unten, mit Aussicht auf weitere Impulse bis zum Jahresende. Historisch folgten auf solche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE