Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) -Ein iPhone 17 verdient mehr als nur eine Hülle - es verdient einen Schutz, der seine Schönheit zur Geltung bringt. Hier kommt Crystal Matter X von LAUT ins Spiel.Diese Schutzhülle wurde für diejenigen entwickelt, die mutig leben, und kombiniert robuste Haltbarkeit mit einem schlanken, eleganten Profil. Ob im Alltag, bei Outdoor-Aktivitäten oder beim Fotografieren spontaner Momente, Crystal Matter X schützt das iPhone, ohne dessen Schönheit zu verbergen.Das ultraklare Gehäuse unterstreicht das natürliche Design des Telefons, während elegante Details für einen Hauch von Raffinesse sorgen. Crystal Matter X ist stark genug für das echte Leben und stilvoll genug für jede Gelegenheit.Wesentliche Merkmale:- MagSafe®-kompatibel - Funktioniert nahtlos mit Ladegeräten und Zubehör.- Kristallklares Gehäuse - bringt das Originaldesign des iPhone 17 zur Geltung.- Versiegelter MagSafe®-Ring - Schützt vor Staub und hält den Ladevorgang in einer Linie.- IMPKT Cell Technology® - stoßdämpfende Innovation für zusätzliche Stärke.- 21ft / 6,4 m Fallschutz - Bewährte Widerstandsfähigkeit gegen alltägliche Missgeschicke.Mit Crystal Matter X von LAUT müssen Sie sich nicht mehr zwischen Schutz und Stil entscheiden - Sie erhalten beides in einem.Entdecken Sie mehr aus der LAUT-Kollektion: Carbon Matter, Huex Wave, AERO Protect, AERO HOLO und KEV Protect.Erfahren Sie mehr auf: https://bit.ly/46nm93C