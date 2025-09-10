The following instruments on XETRA do have their last trading day on 10.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 10.09.2025
ISIN Name
US29444UBK16 EQUINIX 20/25
US19767QAQ82 HCA INC. 2025 MTN
US59156RCA41 METLIFE 20/UND FLR
US26441CBJ36 DUKE ENERGY 20/25
XS2230306537 CBQ FINANCE 20/25 MTN
XS2229875989 FORD MOTO.CR 20/25
US002824BM11 ABBOTT LAB 2025
FR0013534443 CSSE DEP.CON 20/25 MTN
XS2228260043 RYANAIR 20/25 MTN
US03027XBB55 AMERN TOWER 20/25
US776743AM84 ROPER TECHN. 20/25
US96949LAB18 WILLIAMS COMPANIES 15/25
XS1490726590 IBERDROLA INTL 16/25 MTN
DE000A289NY2 NIEDERS.SCH.A.20/25 A.895
US682680BA09 ONEOK INC 20/25
US172967HB08 CITIGROUP INC. 13/25
DE000HLB4YT7 LB.HESS.THR. IHS 20/30
XS1292468045 SHELL INTL FIN. 15/25 MTN
XS1680281133 KRONOS INTL 17/25 REGS
DE000A2LQH10 K.F.W.ANL.V.18/2025
IT0005331878 C.C.T. 18-25 FLR
XS1684387456 IQVIA 17/25 REGS
US437076BK73 HOME DEPOT 15/25
DE000DK0EVA0 DEKA IHS MTN S 7495
US235851AQ51 DANAHER CORP. 15/25
XS1288894691 LUNAR FUNDING V 15/25 MTN
XS1291333760 SANTAN.UK GRP 15/25 MTN
US14149YBE77 CARDINAL HEALTH 15/25
US709629AP40 PENTAIR FINANCE 15/25
US548661DH71 LOWE'S COS 15/25
XS0807336077 EIB EUR.INV.BK 12/25 MTN
FR0013332988 URW 18/25 MTN
US751212AC57 RALPH LAUREN 18/25
DE000LB06CF2 LBBW 15/25
CH0295186388 PFZ.SCHW.KT.BKN 15-25 469
DE000EH0A1W3 COBA OMH E2284 VAR
DE000LB1DYW9 LBBW GM-FLOATER 17/25
FI4000167317 FINLD 15-25
CH0293343411 WALLISER KANT.-BK 15-25
US68213NAD12 OMNICELL 21/25 CV
DE000A1RQEY8 HESSEN SCHA. S.2410
DE000HLB51G5 LB.HESS.THR.CARRARA09M/23
DE000SW0AD06 STE GENERALE 24/25 MTN
US91282CFK27 USA 22/25
DE000A3K81W7 SIEM.EN.FIN. 22/25 CV
US653656AB42 NICE 21/25 ZO CV
DE000HLB77C9 LB.HESS.THR.CARRARA09L/22
USN6000LAR61 MONDELEZ INT 22/25 REGS
US437076CR18 HOME DEPOT 22/25
XS2227817876 QNB FINANCE 20/25 MTN
US45950KDA51 INTERN.FIN. 22/25 MTN
