The following instruments on XETRA do have their first trading 10.09.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.09.2025
Aktien
1 AU000000DTR1 Dateline Resources Ltd.
2 CA3611551043 Future Mineral Resources Inc.
Anleihen
1 US26441CCJ27 Duke Energy Corp.
2 US38147UAF49 Goldman Sachs BDC Inc.
3 US42824CBZ14 Hewlett Packard Enterprise Co.
4 US42824CCA53 Hewlett Packard Enterprise Co.
5 US42824CCB37 Hewlett Packard Enterprise Co.
6 XS3176120361 Iron Mountain Inc.
7 ES0865936035 ABANCA Corporación Bancaria S.A.
8 US02665WGJ45 American Honda Finance Corp.
9 EU000A3L6Q26 European Investment Bank
10 XS3170346368 Nordea Bank Abp
11 US90353TAT79 Uber Technologies Inc.
12 XS3181120539 Achmea Bank N.V.
13 DE000BU0E337 Deutschland, Bundesrepublik
14 FR0129132744 Frankreich, Republik
15 US90353TAU43 Uber Technologies Inc.
16 USG0686BAZ25 Avolon Holdings Funding Ltd.
17 BE0390249184 Crelan S.A.
18 US036752BJ10 Elevance Health Inc.
19 US036752BK82 Elevance Health Inc.
20 US036752BL65 Elevance Health Inc.
21 FR0014012L86 Engie S.A.
22 XS3181494538 GACI First Investment Co.
23 US42824CBY49 Hewlett Packard Enterprise Co.
24 US461070AY09 Interstate Power & Light Co.
25 XS3174822489 Sydbank AS
26 XS3176713934 Teollisuuden Voima Oyj
27 US91282CNS60 United States of America
28 US927804GV09 Virginia Electric & Power Co.
29 XS3181123129 VZ Secured Financing B.V.
30 XS3177014621 Avery Dennison Corp.
31 FR0014012L94 Engie S.A.
32 XS3170907060 International Consolidated Airlines Group S.A.
33 XS3178858224 Fresenius SE & Co. KGaA
34 XS3178858497 Fresenius SE & Co. KGaA
35 DE000HEL0L54 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
36 DE000HEL0LW3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
37 DE000HEL0LT9 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
38 DE000HEL0LQ5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
39 US437076DJ82 The Home Depot Inc.
