Robeco UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 10
|09/09/2025
|Account Name
|Valuation Date
|Bloomberg Code
|ISIN Code
|Units Outstanding
|Shareholder Equity Base (ShareClass)
|NAV per Share Local
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|09/09/2025
|3DGE
|IE000WJ7OF21
|44004.00
|258318.15
|5.8703
|Robeco 3D Global Equity UCITS ETF
|09/09/2025
|3DGL
|IE000Q8N7WY1
|40909650.00
|242953356.95
|5.9388
|Robeco 3D European Equity UCITS ETF
|09/09/2025
|3DEU
|IE0007WLHX89
|2200000.00
|12027968.33
|5.4673
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|09/09/2025
|3DUE
|IE0008H4JHA2
|43883.00
|258295.37
|5.886
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|09/09/2025
|3DUS
|IE000XERHYF0
|14104377.00
|81899862.64
|5.8067
|Robeco 3D US Equity UCITS ETF
|09/09/2025
|3DUH
|IE000DEXCOR7
|37278.00
|191610.44
|5.14
|Robeco 3D EM Equity UCITS ETF
|09/09/2025
|3DEM
|IE0002Z12PN9
|18810000.00
|121621523.13
|6.4658
|Robeco Dynamic Theme Machine UCITS ETF
|09/09/2025
|RDTM
|IE000VG2WCW5
|4820000.00
|28076979.03
|5.8251
|Robeco Climate Euro Government Bond UCITS ETF
|09/09/2025
|RCEG
|IE000D1DAPO5
|2000000.00
|10152085.40
|5.076
