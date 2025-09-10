VanEck ETFs N.V. - Net Asset Value(s)
LONDON, United Kingdom, September 10
|Fund Name
|NAV Date
|Ticker Symbol
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VANECK AEX UCITS ETF
|2025-09-09
|NL0009272749
|3840000.000
|349586667.37
|91.0382
|VANECK AMX UCITS ETF
|2025-09-09
|NL0009272756
|232000.000
|20869293.75
|89.9539
|VANECK MULTI-ASSET BALANCED
|2025-09-09
|NL0009272772
|513000.000
|36949091.47
|72.0255
|VANECK MULTI-ASSET GROWTH ALLO
|2025-09-09
|NL0009272780
|360000.000
|29722530.68
|82.5626
|VANECK GLOBAL REAL ESTATE
|2025-09-09
|NL0009690239
|8160404.000
|306548945.88
|37.5654
|VANECK IBOXX EUR CORPORATES
|2025-09-09
|NL0009690247
|2518390.000
|43334479.18
|17.2072
|VANECK IBOXX EUR SOV DIV 1-10
|2025-09-09
|NL0009690254
|2426537.000
|30169193.60
|12.4330
|VANECK IBOXX EUR AAA-AA 1-5
|2025-09-09
|NL0010273801
|2681000.000
|51262523.01
|19.1207
|VANECK EUR EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-09
|NL0010731816
|778000.000
|64451984.87
|82.8432
|VANECK MORN DM DIV LEADERS
|2025-09-09
|NL0011683594
|70750000.000
|3107610503.13
|43.9238
|VANECK WRLD EQ WEIGHT SCREENED
|2025-09-09
|NL0010408704
|29603010.000
|1021735934.42
|34.5146
|VANECK MULTI-ASSET CONSERVAT
|2025-09-09
|NL0009272764
|328000.000
|20387741.45
|62.1577
