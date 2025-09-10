© Foto: SOPA Images - Sipa USANeue KI-Deals mit OpenAI und Google und überraschend gute Cloud-Aussichten sorgen bei der Oracle-Aktie für einen Kursprung von 28 Prozent, obwohl der Umsatz und der Gewinn im Quartal leicht unter den Erwartungen lagen. Oracle meldete für das am 31. August beendete erste Geschäftsquartal 20026 einen Umsatz von 14,93 Milliarden US-Dollar (erwartet: 15,04 Milliarden US-Dollar) und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,47 US-Dollar (erwartet: 1,48 US-Dollar). Unterm Strich blieb der Nettogewinn mit 2,93 Milliarden US-Dollar nahezu unverändert gegenüber dem Vorjahr. Die Anleger blicken jedoch auf die Zukunft: Der Auftragseingang im Cloud-Geschäft, die sogenannten "Remaining Performance …Den vollständigen Artikel lesen ...
