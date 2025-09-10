Berlin (ots/PRNewswire) -Mit dem Start des iPhone 17 bringt TORRAS die neue Ostand-Serie auf den Markt. Q3 Air, Q3 Spin und das verstärkte Panzerglas bieten einzigartige Funktionen und technologische Innovationen.Das Q3 Air ist mehr als eine Hülle. Die exklusive AIR PRO-TECH-Technologie schützt vor Stürzen bis zu 4 Metern. Ein neuer Standfuß sorgt dafür, dass Nutzer ihr iPhone 17 sowohl im Alltag als auch bei Outdoor-Abenteuern sicher verwenden können.Als ikonisches Produkt der Ostand-Reihe verfügt das Q3 Spin über ein Ständer mit 360°-Flexibilität. Der integrierte 18N-Magnetring steigert die MagSafe-Haftung um 40 Prozent.Das TORRAS Panzerglas überzeugt mit 9H-Härte, hoher Kratz- und Stoßfestigkeit und einer einfachen Ein-Zug-Installation, die sich perfekt und blasenfrei auf das neue iPhone legt.Mit 13 Jahren Design-Erfahrung, über 4000 Patenten und 40 internationalen. Die iPhone 17 Serie ist ab sofort auf Amazon (https://www.amazon.de/stores/page/40F8392F-352A-4131-8888-EB0FD4148AF6?maas=maas_adg_0B4BC6F5801B622BAB04543F034D52FC_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas)und unter www.torraslife.com (https://torraslife.com/de-de) erhältlich und bietet 365 Tage sorgenfreie Garantie.Medienkontakt:TORRAS EU Marketing,marketing@torras-eu.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2769123/TORRAS.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2085774/5501434/TORRAS_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/torras-prasentiert-neue-serie-fur-das-iphone-17-ostand-q3-air-q3-spin-und-panzerglas-302551314.htmlOriginal-Content von: TORRAS, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165089/6114562