WIESBADEN (ots) -Die Schweiz ist nach wie vor das beliebteste europäische Auswanderungsziel der Deutschen. Knapp 323 600 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit hatten Anfang 2024 ihren Wohnsitz im Nachbarland, wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt. Das waren 2,4 % oder 7 600 Personen mehr als ein Jahr zuvor. Die Zahl der Deutschen mit Wohnsitz in der Schweiz steigt seit Jahren kontinuierlich: Binnen zehn Jahren erhöhte sich die Zahl der Deutschen in der Schweiz um 10,7 % oder um 31 300 Deutsche.Österreich auf Platz 2 der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen in EuropaAuf Platz 2 der beliebtesten Auswanderungsziele der Deutschen in Europa folgt mit Österreich ein weiteres Nachbarland. Dort lebten Anfang 2024 gut 232 700 Menschen mit deutscher Staatsangehörigkeit. Der Anstieg gegenüber dem Vorjahr fiel mit 3,4 % oder gut 7 700 Personen höher aus als bei der Schweiz. Binnen zehn Jahren stieg die Zahl der Deutschen in Österreich um 41,2 % oder knapp 68 000 Deutsche an. Gemeinsam ist beiden Staaten, dass der Wohnortswechsel für Deutsche durch die räumliche Nähe und die teilweise ausbleibenden Sprachbarrieren erleichtert wird.Auswandern nach Spanien ist wieder beliebterAls erstes Land außerhalb des deutschsprachigen Raums folgt Spanien auf Rang 3 der beliebtesten europäischen Auswanderungsziele der Deutschen. Gut 128 000 deutsche Staatsangehörige hatten dort Anfang 2024 ihren Wohnsitz. Das entsprach einem Anstieg von 1,8 % oder knapp 2 300 Personen gegenüber dem Vorjahr. Während die Zahl der Deutschen in Spanien von 2014 bis 2021 kontinuierlich sank, ist seit 2022 eine Trendumkehr zu beobachten. Trotzdem waren es Anfang 2024 in Spanien 9,8 % oder knapp 13 900 Deutsche weniger als Anfang 2014.Methodische Hinweise:Die Daten stammen von der EU-Statistikbehörde Eurostat, die aktuellen Daten für die Schweiz vom nationalen Bundesamt für Statistik der Schweiz BFS.Die von Eurostat veröffentlichten Daten zur Zahl der Deutschen im europäischen Ausland geben den Stand zum Stichtag 01.01.2024 wieder, die von der Schweiz zum Stichtag 31.12.2023.Für das Vereinigte Königreich liegen lediglich Daten bis 2019 vor, sie wurden deshalb in den vorliegenden Vergleich nicht mit einbezogen. 2019 waren knapp 142 400 Deutsche im Vereinigten Königreich gemeldet.Deutsche, die zugleich die Staatsangehörigkeit des Ziellandes haben, werden in dieser Statistik nicht als Deutsche gezählt.