(ots/PRNewswire) -Bellroy bringt im September die ersten Produkte mit INNOVERA auf den Markt und bietet Verbrauchern damit eine zusätzliche Auswahl an nachhaltigen TragehilfenModern Meadow (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503392-1&h=514306683&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4503392-1%26h%3D3737805953%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmodernmeadow.com%252F%26a%3DModern%2BMeadow&a=Modern+Meadow), ein führendes Unternehmen im Bereich Bio-Design, gab heute bekannt, dass Bellroy, eine globale Transportaschenmarke aus Australien, sein transformatives Material der nächsten Generation INNOVERA, für eine neue Reihe ausgewählter Tech-Taschen und -Accessoires (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503392-1&h=3751231398&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4503392-1%26h%3D4018837087%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbellroy.com%252Finnovera%26a%3Dtech%2Bcases%2Band%2Baccessories&a=Tech-Taschen+und+%E2%80%93Accessoires) verwenden wird, um Verbrauchern eine tierfreie Option zu bieten, die das Aussehen, das Gefühl und den Geruch von traditionellem Leder nachahmt. Während der Produkteinführung am 10. September wird Bellroy Handyhüllen für das iPhone 17, MagSafe-kompatible Geldbörsen sowie Pod Jackets (Schutzhüllen) für die neuen AirPods anbieten, die alle mit INNOVERA hergestellt werden. Am 16. September wird Bellroy eine INNOVERA-Kollektion mit einigen der meistverkauften Kleinlederwaren von Bellroy herausbringen, darunter Schlüssel- und Passhüllen sowie eine Geldbörse."Wir sind eine Partnerschaft mit Bellroy eingegangen, um ihnen dabei zu helfen, umweltverträgliche Produkte auf der Basis von INNOVERA auf den Markt zu bringen", sagte David Williamson, PhD, Geschäftsführer von Modern Meadow. "Mit unserer gemeinsamen Verpflichtung, leistungsstarke, ästhetisch schöne Produkte zu schaffen, die unsere Auswirkungen auf den Planeten minimieren, erfüllen wir beide weiterhin die wachsende Nachfrage der Verbraucher nach Verantwortung und Transparenz, ohne Kompromisse bei der Qualität einzugehen. INNOVERA bietet die perfekte Balance zwischen Wissenschaft, Nachhaltigkeit und Luxus - eine Erfahrung, die ideale Materialien für Designer sowie Marken schafft, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken und sie bei den Verbrauchern bekannt zu machen."INNOVERA wird aus pflanzlichen Proteinen, Biopolymeren sowie recyceltem Kautschuk hergestellt und besteht zu über 80 % aus erneuerbarem Kohlenstoff. Es lässt sich in branchenübliche Fertigungsprozesse integrieren und wird in verschiedenen Farben, Haptiken sowie Oberflächen angeboten. Außerdem ist das Material leicht und doppelt so stark wie herkömmliches Leder.Über den neuen Online-Shop von Modern Meadow können Designer und Marken jetzt INNOVERA-Muster erwerben, um herauszufinden, wie sie mit Modern Meadow sowie seinen Gerbereipartnern zusammenarbeiten können, damit gemeinsam maßgeschneiderte Materialien entwickelt werden können. In diesem Fall hat Bellroy Heller-Leder als Lieferant von INNOVERA für seine Produkte ausgewählt, um zu zeigen, wie die Zusammenarbeit zwischen INNOVERA, Marke sowie Gerberei die Design- und Nachhaltigkeitsanforderungen der Automobil-, Schuh-, Mode- und Inneneinrichtungsbranche erfüllen kann."Bei Bellroy wählen wir unsere Materialien nach einem ausgewogenen Verhältnis von Funktionalität, Haltbarkeit und Alterungsbeständigkeit aus", sagt Arya Ghavifekr, Produktionsleiter bei Bellroy. "INNOVERA verleiht der Langlebigkeit von Hüllen/Cases und Accessoires im Technikbereich eine neue Bedeutung, denn es ist robust, schützend, besonders verschleißfest und patiniert und ähnelt echtem Leder. Wir sind überzeugt, dass der innovative Charakter von INNOVERA unseren Kunden gefallen wird.""Durch die Partnerschaft mit Modern Meadow haben wir einen Lösungsanbieter gefunden, der mit unserem Ansatz der Nachhaltigkeit und Nutzung von Unternehmen für den guten Zweck übereinstimmt, um Produkte herzustellen, die langlebig sind sowie einen positiven Einfluss auf den Planeten haben", sagte Andy Fallshaw, Mitbegründer von Bellroy.Besuchen Sie bellroy.com/innovera (https://edge.prnewswire.com/c/link/?t=0&l=de&o=4503392-1&h=3805658780&u=https%3A%2F%2Fedge.prnewswire.com%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D4503392-1%26h%3D1133083685%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fbellroy.com%252Finnovera%26a%3Dbellroy.com%252Finnovera&a=bellroy.com%2Finnovera), um mehr über die neuen Produkte zu erfahren.Informationen zu Modern Meadow & INNOVERAINNOVERA ist ein neuartiges Material, das aus pflanzlichen Proteinen, Biopolymeren und recyceltem Kautschuk hergestellt wird und zu mehr als 80 % aus erneuerbarem Kohlenstoff besteht. INNOVERA ist vollkommen tierfrei und wurde so entwickelt, dass es das Aussehen und die Haptik des in Leder enthaltenen Kollagens nachahmt. INNOVERA wurde von der Bio-Design-Firma Modern Meadow (Nutley, New Jersey, USA) entwickelt und definiert die Möglichkeiten in den Bereichen Automobil, Schuhe, Möbel und Modeaccessoires neu, indem es Hochleistungsprodukte mit geringeren Umweltauswirkungen schafft. Vielseitig, funktional, sofort skalierbar und an jeden Prozess anpassbar, fließt INNOVERA nahtlos in die Kreativität ein: ein Material, das perfekt mit dem Erbe der Gerbereien und Marken harmoniert, ohne Kompromisse bei Qualität und Leistung einzugehen. 