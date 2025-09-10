St. Gallen (ots) -Der Schweizerische Kaderverband (SKV) freut sich, eine neue Zusammenarbeit mit der Schweizer Cashback-Plattform poinz bekanntzugeben. Ab sofort profitieren alle SKV-Mitglieder exklusiv vom Zugang zum poinz-Einkaufsportal und damit von einem sofortigen Cashback in Schweizer Franken bei über 600 namhaften Partnerbrands wie SWISS, Zalando, Media Markt, Manor und vielen mehr. SKV Mitglieder erhalten einen Willkommensbonus von CHF 10.- geschenkt.Mit dieser Partnerschaft erweitert der SKV sein Angebot an attraktiven Mitgliedervorteilen um einen weiteren digitalen Service, der sowohl im Alltag als auch bei grösseren Anschaffungen echten Mehrwert schafft. Das Prinzip ist einfach: Nach einer einmaligen, kostenlosen Registrierung auf dem SKV-poinz-Portal (Günstig einkaufen mit SKV poinz Cashback - online & vor Ort sparen (https://ots.ch/rfa06h)) kaufen Mitglieder wie gewohnt bei ihren Lieblingsbrands ein - entweder online oder direkt im Laden. Der Cashback wird automatisch gutgeschrieben und kann entweder direkt aufs Bankkonto überwiesen oder im poinz-Ökosystem flexibel eingesetzt werden, beispielsweise für digitale Gutscheine oder lokale Angebote. Mit nur wenigen Klicks ist der Zugang zum exklusiven Einkaufsportal freigeschaltet."Wir sind stolz, mit poinz einen innovativen Schweizer Partner gefunden zu haben, der unseren Mitgliedern einen echten, transparenten und unkomplizierten finanziellen Vorteil bietet", sagt Marc Gerosa, Geschäftsführer des SKV.Was wartet auf SKV Mitglieder?- Willkommensbonus von CHF 10.-- 450 angeschlossene Onlineshops wie Zalando, Media Markt, Jumbo, SWISS, Just Eat, About You, Fust und viele mehr- 500 angeschlossene, lokale Geschäfte wie Orell Füssli, Burger King, ENI Tankstellen, Subway, Bäckerei Hug und viele mehr- Digitale Geschenkkarten von über 30 Marken wie Apple, IKEA, Spotify, H&M, Airbnb, Sony und vielen mehr- Monatliche Gewinnspiele und Wettbewerbe mit tollen PreisenWeitere Informationen: www.kaderverband.ch/cashbackDie Partnerschaft mit poinz ist Teil der digitalen Weiterentwicklung des SKV und Ausdruck des Bestrebens, den Mitgliedern stets innovative, praktische und zukunftsgerichtete Vorteile zu bieten.Über den Schweizerischen Kaderverband (SKV)Der SKV ist der grösste branchenunabhängige Berufsverband der Schweiz und zählt rund 24'000 Mitglieder (Gemeinsam mit den versicherten Familienmitgliedern und assoziierten Partnerschaften sind es über 100'000 Mitglieder). Der Verband bietet seinen Mitgliedern nebst Vorsorgelösungen und Versicherungsprodukten zahlreiche Vergünstigungen, Dienstleistungen und berufliche Netzwerke.Einfach Mitglied werden: Einmal zahlen, dauerhaft profitieren- Einmalige Eintrittsgebühr von CHF 50.-- Familienmitglieder sind in der Mitgliedschaft eingeschlossen.- Für Studenten ist der Eintritt gebührenfrei!Weitere Informationen: www.kaderverband.chÜber poinzpoinz ist eines der führenden digitalen Bonus- und Cashbacksysteme der Schweiz. Nutzerinnen und Nutzer profitieren beim Einkauf bei über 600 Partnerbrands von sofortigem Cashback, das flexibel einsetzbar ist. Mehr dazu unter: www.poinz.chAktualisierung 10.09.2025 8:50Pressekontakt:Marc GerosaGeschäftsführerSchweizerischer Kaderverband (SKV)ZentralsekretariatLic. oec. H.J. Gerosa AGFlorastrasse 4CH-9000 St. GallenTelefon: +41 71 245 84 25E-Mail: info@kaderverband.chWeitere Informationen zum SKV finden sich auf www.kaderverband.chOriginal-Content von: Schweizerischer Kaderverband SKV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100051648/100934918