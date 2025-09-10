Mehr als 300 Führungskräfte werden sich in München versammeln, um zu besprechen, wie sich inmitten wirtschaftlicher Ungewissheit durch eine veränderte Preisgestaltung und KI-gestützte Agents die Erträge schützen lassen

Nach einer Rekorddynamik durch die Lancierung von Agents, kündigte Pricefx, der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter, Cloud-nativer Pricing-Software, heute seine mit Spannung erwartete Accelerate-Konferenz 2025 an, die vom 17. bis zum 19. September in München stattfinden wird. Bei der Veranstaltung sollen Führungskräfte aus den Bereichen Wirtschaft und Preisgestaltung von innovativen Menschen und Unternehmen lernen, die intelligentere Preisgestaltung und agentengesteuerte KI nutzen, um in einer zunehmend unvorhersehbaren Wirtschaft Erträge zu schützen und Resilienz aufzubauen.

Unternehmen sehen sich zunehmendem Druck durch Inflation, Lieferkettenunterbrechungen und ein sich schnell änderndes Verbraucherverhalten gegenüber. Vor diesem Hintergrund ist die Fähigkeit, intelligente, datengestützte Entscheidungen über die Preisgestaltung zu treffen, zu einem wesentlichen Faktor für das Fortbestehen und Wachstum von Unternehmen geworden. Accelerate 2025 wird zeigen, wie weltweit führende Akteure eine veränderte Preisgestaltung und KI-gestützte Lösungen verwenden, um den Umsatz und die Rentabilität zu schützen. Zudem werden die innovativen Pricefx-Lösungen vorgestellt, die dies ermöglichen.

Kundenstimmen im Mittelpunkt

Die diesjährige Konferenz vereint zahlreiche Experten aus verschiedenen Branchen, von der Automobilindustrie und der Herstellung von Bauprodukten über Chemikalien und Informationsmanagement bis hin zu Technologie. Referenten von Bridgestone, Calumet, Ford, Milliken, Mohawk, Iron Mountain, Watsco und anderen Unternehmen werden ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Implementierung innovativer und KI-gestützter Preisgestaltungstrategien teilen.

Bei Accelerate 2025 werden in mehr als einem Dutzend Sessions unmittelbare, umsetzbare Erkenntnisse geliefert, darunter die folgenden:

Stimmen aus der ersten Reihe Von Branchenexperten und Kunden geführte Sessions, in denen Pioniere der Preisgestaltungstransformation ihre Entwicklungen, gemeisterten Herausforderungen und messbaren Ergebnisse teilen.

Strategie in die Tat umsetzen Praktische Workshops, in denen die Teilnehmenden lernen, wie sie Pricefx Agents bauen und verwenden. Dabei werden ihnen Kenntnisse vermittelt, die sie direkt in ihren Organisationen umsetzen können.

Sessions zum Austausch mit Peers In kollaborativen Foren können sich die Teilnehmenden mit Branchenkollegen austauschen, bewährte Verfahren weitergeben und langfristige berufliche Netzwerke aufbauen.

Intensiv-Sessions Ausführliche Sessions mit Kundengeschichten und detaillierten technischen Erläuterungen zu fortschrittlichen Preisgestaltungstrategien und KI-Implementierung.

In den Sessions werden praktische, marktrelevante Themen behandelt, darunter:

Verwendung von KI und Daten, um schnell Entscheidungen zu treffen, die direkte Auswirkungen auf die Margen haben

Erfolgreiche Durchführung komplexer Preisgestaltungsprojekte in volatilen globalen Märkten

Aufbau resilienter Preisgestaltungsverfahren, die wirtschaftlichem Druck widerstehen

Überwindung organisatorischer Hürden für Innovation und finanzielle Ergebnisse, auf die Unternehmen angewiesen sind

Viele Unternehmen haben mit haudünnen Margen zu kämpfen. Daher hat sich die Fähigkeit, Preisgestaltungsstrategien durch KI-Agents zu optimieren, von einem luxuriösen Plus zu einer Voraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit gewandelt. Accelerate 2025 soll Unternehmen die erforderlichen Erkenntnisse und Lösungen liefern, um die heutigen wirtschaftlichen Herausforderungen direkt anzugehen.

"Jedes Unternehmen weiß, dass es KI und innovative Technologien benötigt, um die derzeitige wirtschaftliche Lage zu meistern, aber zu viele haben Erfahrungen mit Bereitstellungen gemacht, die einen hohen Einsatz erfordern, aber nur einen geringen Vorteil bringen", sagte Ronak Sheth, CEO von Pricefx. "Bei Accelerate 2025 stellen wir führende Unternehmen vor, um den Teilnehmenden zu zeigen, dass es auch anders geht. Unternehmen wie Ford und Watsco zeigen dem Markt, dass intelligentere, KI-gestützte Preisentscheidungen reale finanzielle Ergebnisse fördern."

Mehr als Agents und KI: Schaffung einer durchgehend ausgereiften Preisgestaltung

KI-gestützte Agents werden ein zentraler Punkt der Accelerate 2025 sein. Darüber hinaus wird die gesamte Entwicklung hin zu einer ausgereiften Preisgestaltung abgedeckt:

Aufbau von Datenbereitschaft in SAP, Salesforce und Legacy-Systemen

Risikominderung für Implementierungen und Beschleunigung der Amortisierung

Förderung einer andauernden Benutzerakzeptanz durch modulare Einführungen und Unterstützung

Stärkung von Preisgestaltungsteams und -kultur, um die Preisgestaltung zu einem nachhaltigen Wachstumshebel zu machen

An der Veranstaltung werden auch Branchenevangelisten und Experten aus Partnerunternehmen teilnehmen, darunter SAP, PwC, Lavendel, PPS und mehr.

Praktische Workshops, von Kunden geleitete Foren und Peer-Austausch geben Teilnehmenden strategische Einblicke und umsetzbare Tipps, mit denen sie in einer ungewissen wirtschaftlichen Umgebung erfolgreich sein können. Der Standort München eignet sich ideal zum gezielten Lernen und Networking mit führenden internationalen Akteuren aus den Bereichen Preisgestaltung und Wirtschaft.

Informationen zur Registrierung finden Sie unter https://www.pricefx.com/accelerate-2025-registration.

Folgen Sie Pricefx

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/price-f-x-/

X: https://x.com/price_fx

Über Pricefx

Pricefx ist der weltweit führende Anbieter von KI-gestützter, cloudbasierter Preisgestaltungssoftware. Die End-to-End-Plattform lässt sich schnell implementieren, flexibel konfigurieren und einfach bedienen. Seit Pricefx vor mehr als einem Jahrzehnt Pionierarbeit im Bereich Cloud-native Preisgestaltung geleistet hat, bietet das Unternehmen die branchenweit schnellste Amortisationszeit weniger als sechs Monate und einen durchschnittlichen ROI von 7.000 im ersten Jahr. Pricefx unterstützt große B2B-Unternehmen in den Bereichen Fertigung, Vertrieb, Prozessindustrie und anderen Branchen und hilft ihnen mit bewährten, produktisierten Lösungen bei der Bewältigung komplexer Preisprobleme. Mit einem auf Fairness basierenden Geschäftsmodell und einer langjährigen Kundenbindung erhält Pricefx regelmäßig Bestnoten auf unabhängigen Bewertungsplattformen. Erfahren Sie mehr unter www.pricefx.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20250908169386/de/

Contacts:

Medienkontakt:

Cathy Summers

Summers PR

cathy@summers-pr.com

+1 (415) 483-0480