DJ EUREX/Renten-Futures warten auf Inflation - Frankreich entspannt

DOW JONES--Wenig verändert zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Mittwochmorgen. "Das ist ein gutes Zeichen", sagt ein Händler. Denn die schnelle Benennung eines neuen Premiers in Frankreich ohne Neuwahlen habe für Erleichterung gesorgt. Die französischen OAT-Kontrakte handeln daher ebenfalls entspannt und dürften ihren Aufschlag zu den deutschen Staatsanleihen weiter reduzieren, der aktuell rund 75 Basispunkte ausmacht.

Übergeordnet warten die Anleihemärkte in Europa nun auf eine Fülle von Inflationsdaten, vor allem auf die Erzeugerpreise (PPI) aus den USA am Nachmittag. Am Donnerstag stehen dann US-CPI und die EZB-Sitzung an.

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures notiert unverändert bei 129,16 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,22 Prozent und das -tief bei 129,10 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 15.206 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 6 Ticks auf 114,54 Prozent ein - der Bobl-Future gewinnt 1 Tick auf 118,28 Prozent.

September 10, 2025 02:37 ET (06:37 GMT)

