Mittwoch, 10.09.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
CiTech unterzeichnet Exklusivvertrag mit Babcock - Ukraine-Deal katapultiert Aktie in neue Liga
WKN: A12CTC | ISIN: US15643U1043 | Ticker-Symbol: 4CU
Tradegate
10.09.25 | 09:07
189,50 Euro
+1,61 % +3,00
Branche
Versorger
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
CENTRUS ENERGY CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
CENTRUS ENERGY CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
187,80189,2009:33
188,10189,5009:33
ratgeberGELD.at
10.09.2025 09:09 Uhr
169 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Centrus Energy - LEU: Kaufsignal nach starker grüner Kerze!

900 kg HALEU!

Meilenstein in der Geschichte der US-Energiewirtschaft! Centrus Energy (LEU) hat eine Alleinstellung bei Urananreicherung am US-Markt!

Centrus Energy (LEU) - ISIN US15643U1043

Rückblick: Mit der Abstoßung von der 20-Tagelinie und dem Schließen der Kurslücke vom 12. auf 13. August hat die Centrus-Aktie ein Kaufsignal generiert. Das Halbjahresplus von rund 189 Prozent ist ebenfalls sehr überzeugend.

Centrus-Aktie: Chart vom 10.09.2025, Kürzel: LEU Kurs: 217.90 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Bei Kursen in der Nähe der Ausbruchslinie könnten sich Trader auf die Lauer für einen Long Trade legen. Frische Quartalszahlen gibt es erst am 5. November, so dass vorerst nicht mit erhöhter Volatilität zu rechnen ist.

Mögliches bärisches Szenario

Unterhalb der unteren gelben Linie wäre die Centrus-Aktie erst einmal nicht mehr ganz so interessant. Aufgrund der starken strategischen Positionierung würden wir sie aber weiter im Auge behalten.

Meinung

Centrus Energy Corp. mit Hauptsitz in Maryland, einem Technologiezentrum in Tennessee und einer Anreicherunganlage in Ohio ist ein US-Unternehmen, das sich auf die Lieferung von Kernbrennstoff und Dienstleistungen für die Nuklearindustrie spezialisiert hat. Die Geschichte des Konzerns geht auf die United States Enrichment Corporation (USEC) zurück, die 1993 als staatliche Körperschaft gegründet wurde, um das US-Energieministerium bei der zivilen Urananreicherung abzulösen. 1998 wurde USEC durch einen Börsengang privatisiert und begann den Handel an der New Yorker Börse. Nach einem Abschwung im globalen Anreicherungsmarkt und finanziellen Schwierigkeiten durchlief das Unternehmen 2014 eine Umstrukturierung und wurde zu Centrus Energy Corp. umfirmiert. Bei angereichertem Uran, indem es der einzige relevante Anbieter aus den USA. Angesichts des angestrebten Ausbaus der Kernenergie und der aktuellen Vormachtstellung des russischen Staatskonzerns Rosatom hat Centrus eine herausragende strategische Bedeutung. Seit 2019 arbeitet der Konzern unter einem Vertrag mit dem US-Energieministerium an der Produktion von High-Assay, Low-Enriched Uranium (HALEU) in Ohio, das für Reaktoren der nächsten Generation benötigt wird. Mit der Produktion von 900 Kilogramm HALEU gelang ein Meilenstein in der Geschichte der US-Energiewirtschaft Interessant erscheint hier neben der Charttechnik vor allem die herausragende Positionierung in einem Wachstumsmarkt, sodass hier derezeit alles für die Bullen spricht.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 3.97 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 273.56 Millionen USD
  • Meine Meinung zu Centrus Energy ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.energy.gov/ne/articles/centrus-reaches-900-kilogram-mark-haleu-production
  • Veröffentlichungsdatum: 10.09.2025
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es besteht kein Interessenskonflikt.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

Analyse erstellt im Auftrag von

© 2025 ratgeberGELD.at
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.