Die Aktie von Vonovia steht weiterhin unter Druck. Wie tief kann es jetzt noch mit dem DAX-Konzern gehen? Und ergibt sich womöglich eine Einstiegschance bei dem Titel? Vonovia mit Potenzial? Die Aktie von Vonovia steht aktuell weiter unter Druck. Besonders die Regierungskrise in Frankreich und die Angst vor einer möglichen Überschuldung des Landes wirken sich auf die Anleiherenditen aus und damit auf Immobilienwerte wie den DAX-Konzern. Viele Analysten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de