Der Countdown zur DKM 2025 läuft, dann trifft sich die Versicherungs- und Finanzwelt wieder in Dortmund zum gemeinsamen Austausch. Auch Maklerpools und -verbünde setzen auf das Branchentreffen des Jahres, um ihre Kontakte zur Maklerschaft zu pflegen und neue Vertriebspartner zu gewinnen. Auf der Leitmesse für die Finanz- und Versicherungsbranche, der DKM 2025, ist auch in diesem Jahr ein breites Spektrum an Ausstellern vertreten. Auch die Pools und Verbünde lassen sich die DKM nicht entgehen, um
