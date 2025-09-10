Die Nordex Group hat einen weiteren Auftrag an Land gezogen. Der österreichische Energieversorger KELAG Kärntner Elektrizitäts Aktiengesellschaft beauftragte den Windkraft-Spezialisten mit der Lieferung und Errichtung von sieben Windenergieanlagen des Typs N163/6.X. Der Windpark Lavamünd in Kärnten soll eine Leistung von 47,6 Megawatt erbringen. Besonders interessant für Anleger: Nordex schließt zusätzlich einen Premium-Servicevertrag über 25 Jahre ab - ein Garant für stabile und wiederkehrende Umsätze. Windpark in herausforderndem Terrain Der Standort des neuen Windparks liegt im Dreiländereck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
