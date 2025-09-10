Berlin (ots) -Wer überzeugt in der Gesundheitsbranche am meisten? Antworten liefert der Deutsche Gesundheits-Award 2025, der heute vom Deutschen Institut für Service-Qualität (DISQ) und dem Nachrichtensender ntv vergeben wird. Prämiert werden die beliebtesten Anbieter in 68 Kategorien - von der medizinischen Versorgung über Pflege bis hin zu digitalen Gesundheitsservices. Die Preisverleihung findet am Nachmittag im Rahmen des BIG BANG KI Festivals, Europas größtem branchenübergreifenden KI-Event, in Berlin statt (Veröffentlichungshinweis: Online-Artikel und Film unter www.ntv.de/tests).Die Auszeichnung basiert auf über 43.000 Kundenurteilen aus einer großen Verbraucherbefragung. "Besonders das Angebot der Gesundheitsanbieter überzeugt: Rund 83 Prozent der Befragten bewerteten Qualität, Nutzen und Vielfalt positiv", so Bianca Möller, Geschäftsführerin des Deutschen Instituts für Service-Qualität. "Insgesamt erzielt die Branche durchweg gute bis sehr gute Ergebnisse. Besonders stark schneiden die beiden Kategorien Online-Apotheken und Kontaktlinsen ab."Catja Stammen, Redaktionsleiterin der ntv-Wirtschaftsmagazine, betont: "Der Deutsche Gesundheits-Award bietet Verbraucherinnen und Verbrauchern eine klare Orientierung. Die Urteile basieren auf persönlichen Erfahrungen und zeigen transparent, welche Anbieter in der Gesundheitsbranche besonders geschätzt werden."Im Rahmen einer bevölkerungsrepräsentativ angelegten Befragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Anbietern aus der Gesundheitsbranche in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot und Kundenservice untersucht. Dabei fanden vielzählige Einzelaspekte Berücksichtigung, etwa die Qualität und der Nutzen der Produkte bzw. Dienstleistungen, die Angebotsvielfalt, die Zuverlässigkeit, die Kontaktmöglichkeiten vor Ort sowie per Telefon, Chat, E-Mail und über Social-Media-Kanäle sowie die Reaktionen auf Kundenanfragen hinsichtlich Beratungskompetenz und Freundlichkeit. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden 858 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 533 Anbieter mit einer ausreichend hohen Zahl an Kundenmeinungen. Es gingen insgesamt 43.106 Kundenstimmen ein.PREISTRÄGER "DEUTSCHER GESUNDHEITS-AWARD 2025"(alphabetische Sortierung)Ärzte & KlinikenÄrzte- & Kliniksuche - Portale: AOK-Gesundheitsnavigator, Barmer Arzt- und Kliniksuche, JamedaCheck-up-Zentren: Helios Prevention Center, Prevent.On, Prevention FirstDental-Kliniken/Zahnarzt-Zentren: Medeco, Welldent.de, Zahnmedizinisches Zentrum Paderborn - ZMZMedizinische Abrechnungsstellen: AÄA Abrechnung für Ärzte & Apotheken, Büdingen Med, PVS Verband der Privatärztlichen VerrechnungstellenMedizinisches Fachwissen - Portale & Apps: Medical Tribune, Meditorium, SpringerMedizin.deRehakliniken: Asklepios, Paracelsus, Rehakliniken ZARZahnmedizinische Abrechnungsstellen: ABZ Zahnärztliches Rechenzentrum für Bayern, BFS Health Finance, DZR Deutsches Zahnärztliches RechenzentrumBarrierefreiheit & ErgonomieBarrierefreie Badgestaltung: Aventas, BSD - Best Solution for Disabled, SeniorbadErgonomische Büromöbel - Marken: Dauphin, Ergotopia, RovoErgonomische Büromöbel - Online-Shops: Büro-direkt24, Büromöbel Experte, Ergonomiewelt.deMassagegeräte: Donnerberg, RenphoMassagesessel: Alpha Techno, Naipo, WelconMobilitätshilfen: Dietz Rehab, Invacare, Prima AktivSanitätshäuser - Filialisten: Kaphingst, OTB, SeegerSanitätshäuser - Online-Shops: Careshop, Claravital, VitegoErnährung & NahrungsergänzungErnährungsportale: Eat Smarter, Upfit, VidaVidaNahrungsergänzung & Vitamine - Marken: Doppelherz, Nature Love, Sunday NaturalNahrungsergänzung & Vitamine - Online-Shops: Medicom, Vital Abo, Vitaminversand24.comSportlernahrung - Marken: Bodylab, ESN, PowerbarGesundheit & CoachingArbeits- & Gesundheitsschutz: Asumed Arbeitsschutz, ias Gruppe, Pima Health GroupBetriebliches Gesundheitsmanagement: BAD Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik, ias Gruppe, Mavie Work (ehemals Wellabe)Firmenfitness: Egym Wellpass, Hansefit, Urban Sports ClubHypnose-Coaching: Milton Erickson Institut Hamburg, MindvisoryMentale Gesundheit - Digitale Anbieter: Ein guter Plan: Achtsamkeit, Mentalis, MinddocNaturgesundheitskurse - Anbieter: Akademie Gesundes Leben, Deutsche Akademie für Waldbaden & Gesundheit, Wohllebens WaldakademieOnline-Fitness Mutter & Baby: Fitdankbaby, Kanga Training, MamaworkoutRaucherentwöhnungskurse - Anbieter: Allen Carr's Easyway, Das Rauchfrei Programm, Suchtfrei (Raucherentwoehnung-Nichtraucher.de)Schwangerschaft - Portale & Apps: AOK Schwanger - Gesund Leben, Babelli, Eltern.deWellness- & Gesundheitsreisen - Veranstalter: Akon Aktivkonzept, Fit Reisen, Wainando TravelYoga & Meditation - Digitale Anbieter: Balloon, Yogabasics, Yoga me homeGesundheitsprodukteAtem- & Schlaftherapie-Produkte: Cegla Medizintechnik, Löwenstein Medical, Orbisana HealthcareBlut- und DNA-Test zur Selbstanwendung: Lykon, Medivere Diagnostics, Self-diagnosticsDigitale Herzzentren & mobiles EKG: Beurer, Newgen Medicals, WithingsDigitale Wunddokumentation: Alberta, Curevision, WinDIAElektrische Zahnbürsten (Spezialisten): Oral-B, Tristan Auron, WondersmileErste-Hilfe-Ausstattung: Erstehilfeshop.de, Pulox, WeroGesundheitspflege/-produkte - Hersteller: Beurer, Paul Hartmann, MedisanaGesundheitspflege/-produkte - Online-Shops: Aktivshop, Walzvital, WellsanaHausnotrufsysteme: Easierlife, Panion, Vitakt HausnotrufHome-Ultraschall Kosmetik/Vitalisierung: Emmi Skin, Rex-Kara, WM Beautysystems (Liftmee)Hörakustiker: Amplifon, Fielmann, Zengerle & Riederer HörsystemeInfrarotkabinen & -duschen: Armstark, Artsauna, SunshowerInhalationsgeräte: Domotherm, Emser, PariKontaktlinsen: Bausch + Lomb, Coopervision, WöhlkMedizintechnik - Hersteller: Carl Zeiss Meditec, Medtronic, Siemens HealthineersMedizintechnik - Online-Shops: Doccheck Shop, KS Medizintechnik, PraxispandaOrthopädische Kopfkissen: Derila, Emma, MysheepiOrthopädische Schuheinlagen: Footpower, IOS Innovative Orthopädie Systeme, SchollPatienten-Apps: Mindable Health, Neuronation Med Gehirntraining, SomnioPhysiotherapie-Bedarf - Online-Shops: Intermedical24, Physiofit24, Therapiebedarf24.deProthesen-BHs & -Bademode: ABC Breast Care, Anita Care, La MesmaRehaprodukte - Online-Shops: MC Seniorenprodukte, Rehashop.de, WalzvitalSchnarch-/Knirscherschienen - Online-Shops: Dentrade, Schlaf-Laden, Somnishop.comPflegeAmbulante Pflegedienste: Elbstern, Home Instead, KorianHomecare-Dienstleister: B. Braun, Coloplast Homecare, VitalairePflegebetten - Hersteller: Bock, Burmeier, Mühle PflegebettenPflegedienste & Pflegeheime - Vergleichsportale: BKK Pflegefinder, Deutsches Seniorenportal, Heimverzeichnis.dePflegedienste & Pflegekräfte - Vermittlung: Hausengel, Lebenshilfe24, PflegeheldenPharmazie, Kosmetik & HygieneApothekenkooperationen: Easyapotheke, Linda Apotheken, Mea - Meine ApothekeFußpflege & Kosmetikbedarf - Online-Shops: Beautek, Porta Kosmetik, RaueHygienewäsche - Marken: Ooia, Tena, The Female CompanyMedizinische Beratung - Portale: Gesundheitsinformation.de, Netdoktor, OnmedaMedizinische Hautpflege - Marken: Bepanthol Derma, Dermasence, EucerinOnline-Apotheken: Apodiscounter.de, Medikamente-per-Klick.de, Shop-Apotheke.comOTC-Arzneimittel - Hersteller: Hexal, Ratiopharm, StadaPflanzliche Arzneimittel - Hersteller: Dr. Theiss, Iberogast, KlosterfrauZahnpflegeprodukte - Online-Shops: Saubere Zaehne, Smilestore, ZahnputzladenZahnputztabletten: Denttabs, Natch 