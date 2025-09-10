Vancouver, B.C. - 10. September 2025 / IRW-Press / Adelayde Exploration Inc. (das "Unternehmen" oder "Adelayde") (ADDY:CSE) (SPMTF:OTCID) (A41AGV:WKN) kündigt eine Privatplatzierung zur Finanzierung seines geplanten Gold-Bohrprogramms in Esmeralda County (Nevada) an.

James Nelson, President von Adelayde, sagt dazu: "Nachdem der Goldpreis auf einem Rekordniveau liegt und sich weniger als 29 Millionen Aktien des Unternehmens im Umlauf befinden, könnte der Zeitpunkt für ein Bohrprogramm auf unserem Goldprojekt in Esmeralda County in Nevada nicht günstiger sein. Nevada ist eine der ersten Adressen für den Silber- und Goldbergbau rund um den Globus. Diese Finanzierung wird der Stärkung unseres Working Capital dienen, sodass wir in Zukunft bei der Zuteilung von Ressourcen für Projekte und solide Marketingbemühungen agiler vorgehen können. Angesichts unserer aktuellen Marktkapitalisierung von weniger als 2 Millionen $ könnte sich jeder erzielte Erfolg im Boden deutlich auf die Bewertung von Adelayde auswirken."

Das Unternehmen kündigt eine Privatplatzierung (die "Platzierung") an, in deren Rahmen es durch die Ausgabe von bis zu zwanzig Millionen Einheiten (jeweils eine "Einheit") zu einem Preis von 0,05 $ pro Einheit einen Bruttoerlös von bis zu einer Million Dollar aufbringen will. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (jeweils eine "Aktie") und einem übertragbaren Aktienkaufwarrant (jeweils ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den jeweiligen Inhaber zum Erwerb einer weiteren Aktie (jeweils eine "Warrant-Aktie") zum Preis von 0,075 $ pro Warrant-Aktie bis 17 Uhr (Ortszeit Vancouver) an dem Tag, der fünf Jahre nach dem Abschluss der Platzierung liegt. Alle im Rahmen der Platzierung begebenen Wertpapiere sind an eine gesetzlich vorgeschriebene Haltedauer gebunden, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss der Platzierung abläuft. Der Nettoerlös wird als allgemeines Working Capital des Unternehmens verwendet. In Verbindung mit der Platzierung muss das Unternehmen möglicherweise Vermittlungsprovisionen an berechtigte Vermittler zahlen.

Etwaige Fragen zu dieser Platzierung richten Sie bitte an President James Nelson unter der Rufnummer 1-604-646-6903 oder per E-Mail an info@adelaydeexp.com.

Über Adelayde Exploration Inc.

Die Projekte von Adelayde umfassen drei Lithiumprojekte im Clayton Valley (Nevada): die 1.136 Acres umfassende Lithium-Tonstein-Lagerstätte McGee, die direkt an die Projekte von Pure Energy Minerals und Century Lithium Corp. grenzt und für die eine Ressourcenschätzung von 1.369.000 Tonnen in der angedeuteten Kategorie und 723.000 Tonnen in der vermuteten Kategorie, insgesamt also 2.092.000 Tonnen Lithiumcarbonatäquivalent (LCE), vorliegt, das 280 Acres große Lithium-Sole-Projekt Elon, das über Zugang zu einigen der tiefsten Teile des einzigen, sich in Nordamerika in Produktion befindlichen Lithium-Sole-Beckens verfügt, und das 124 Acres umfassende Lithiumprojekt Green Clay. Das Unternehmen ist außerdem im Besitz des 248 Acres großen Goldprojekts Clayton Ridge in Esmeralda County (Nevada) sowie des 4.722 Acres großen Antimonprojekts George Lake South und des 4.890 Acres umfassenden Wolframprojekts Sisson North in New Brunswick.

Die CSE hat den Inhalt dieser Pressemeldung weder genehmigt noch abgelehnt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemeldung enthalten möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen, die erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie "wird", "könnte", "sollte", "voraussichtlich", "erwartet" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Unsicherheiten behaftet sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den prognostizierten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle von Adelayde entziehen. Der Leser wird davor gewarnt, sich vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen, die zum Zeitpunkt der Erstellung vom Management als angemessen erachtet wurden, können sich als unrichtig erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemeldung gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemeldung, und Adelayde lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, diese Informationen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sofern dies nicht durch geltendes Recht vorgeschrieben ist.

Nicht zur Weitergabe an US-Nachrichtendienste oder zur Veröffentlichung, Verbreitung oder Distribution, weder direkt noch indirekt, ganz oder teilweise, in den Vereinigten Staaten oder in die Vereinigten Staaten bestimmt. Die im Zusammenhang mit der Privatplatzierung verkauften Wertpapiere werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert, noch dürfen sie in den Vereinigten Staaten ohne vorherige Registrierung oder eine entsprechende Befreiung von den Registrierungsanforderungen angeboten oder verkauft werden. Diese Pressemeldung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf der Wertpapiere in einer Jurisdiktion erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf ungesetzlich wäre.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

