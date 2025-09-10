Haiger (ots) -Schwarz fasziniert - es steht für Tiefe, Eleganz und zeitloses Design. Mit der pureBLACK-Edition bringt ORANIER eine neue Gestaltungslinie auf den Markt, die sich kompromisslos dem Prinzip der Reduktion verschreibt. Von der Ofenhülle über die Griffe bis zur Glaskeramik und der Feuerraumauskleidung: Alles ist in tiefem Schwarz gehalten. Das Ergebnis ist eine zurückhaltend elegante Optik, die sich nahtlos in moderne Innenarchitektur einfügt.Puristische Eleganz - auch ohne FlammenBesonders eindrucksvoll ist das neue pureBLACK-Effektglas. Es verleiht dem Kamin zwei faszinierende Gesichter: Im kalten Zustand bleibt die halbtransparente Sichtscheibe schwarz und bildet eine Einheit mit dem Ofen - ohne Einblick in den Brennraum. Sobald das Feuer entfacht ist, entsteht ein intensives Flammenspiel mit klaren Lichtverläufen, das sich eindrucksvoll vom dunklen Hintergrund abhebt. Erlischt das Feuer, bleibt die helle Asche hinter der dunklen Scheibe verborgen.Die minimalistische Ästhetik harmoniert mit puristischen, industriellen oder luxuriösen Einrichtungsstilen. Die konsequent schwarze Optik sorgt auch außerhalb der Heizsaison für eine stilvolle Raumwirkung. Ohne sichtbare Brennkammer und mit einer edlen, geschlossenen Front wird der Ofen zur Skulptur, die auch ohne Flammen beeindruckt.Exemplarisch: Der Arena W+Aktuell umfasst die pureBLACK-Edition drei beliebte ORANIER-Modelle. Ein Beispiel für die Verbindung aus durchdachter Technik und reduzierter Formsprache ist der Arena W+. Das "Plus" steht für die zusätzliche Speichermasse im oberen Bereich, die sich wie ein Mantel um den Rauchgas-Abzug legt. Während das Feuer brennt, wird Wärme aufgenommen - und noch über viele Stunden hinweg wohldosiert an den Raum abgegeben. Das sorgt für ein lang anhaltendes, gleichmäßiges Wärmegefühl, nachdem die Flammen erloschen sind. Hinzu kommt eine automatische Luftsteuerung, die den Abbrand je nach Holzmenge optimal regelt. Besonders praktisch: Der Drehrost im massiven Gussboden leitet die Asche auf Knopfdruck in die Auffangschale. Gepaart mit dem konsequent schwarzen Look entsteht so ein Kaminofen, der Design und Funktion auf höchstem Niveau vereint. Weitere Informationen und alle Modelle unter: www.oranier.comPressekontakt:Oranier Heiztechnik GmbHDerya Turgay-HerzMarketingleitungOranier Straße 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327Fax: +49 (0)2771 2630-349E-Mail: marketing@oranier.comOriginal-Content von: Oranier Heiztechnik GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80772/6114640