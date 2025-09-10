© Foto: Sem van der Wal - ANP

Mehr als ein Dutzend russische Drohnen sind in den polnischen Luftraum eingedrungen, ein Haus wurde beschädigt. Während die Nato alarmiert reagiert, legen Rüstungsaktien in Europa deutlich zu. Die Hintergründe. Polen steht unter Schock: In der Nacht sollen mehr als ein Dutzend Drohnen aus Russland in den polnischen Luftraum eingedrungen sein. Die Armee schoss mehrere der Flugobjekte ab, dennoch wurde in der Region Lublin ein Wohnhaus schwer beschädigt. Fotos lokaler Medien zeigen ein zerstörtes Dach; Trümmerteile landeten auf einem geparkten Auto. Verletzte wurden ersten Angaben zufolge nicht gemeldet. Der Vorfall ereignete sich während einer russischen Angriffswelle auf die Ukraine. Laut …