RevolKa Ltd. (RevolKa), ein Venture-finanziertes Biotechunternehmen, das eine hochmoderne KI-gestützte Technologieplattform für Protein-Engineering namens ai Protein bereitstellt, gibt die Einführung einer neuen Auftragsforschungsdienstleistung unter dem Namen "RevoAb" bekannt. Bei dieser Dienstleistung werden Antikörper so modifiziert, dass ihre physikalisch-chemischen Eigenschaften verbessert werden. Zugleich bleibt die Antigenbindungsaffinität erhalten.

Über RevoAb

Seit Dezember 2023 bietet RevolKa über die FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation in Japan Auftragsforschungsdienstleistungen im Bereich Antikörper-Engineering unter Einsatz seiner KI-gestützten Protein-Engineering-Technologie ai Protein an.

RevoAb ist ein neuer Onlinedienst für die Entwicklung von Antikörpern, der auf dem "RevolKa's Refined Naturalness Design Concept" aufbaut. Dabei werden die Rahmensequenzen von Antikörpern so verfeinert, dass sie denen natürlich vorkommender Antikörper sehr nahe kommen. Die Pilotversion wurde im Juli 2025 in Japan eingeführt. Auf der Grundlage von Kundenfeedback bringen wir nun eine verbesserte Version von RevoAb weltweit auf den Markt.

Mit RevoAb können Nutzer sofort auf mehrere Antikörpersequenzen zugreifen, die potenzielle Verbesserungen der Eigenschaften wie Expressionsniveaus, Stabilität oder Löslichkeit bieten und das zu günstigen Preisen.

https://revoab.revolka.com/en/

Die Entstehungsgeschichte von RevoAb

Antikörper sind Proteine, die den Immunschutz gewährleisten, indem sie Substanzen (Antigene) von infizierenden Bakterien und Viren erkennen und sich an diese binden. Sie finden breite Anwendung in Branchen wie der Therapie und Diagnostik. Für industrielle Anwendungen sind Antikörper jedoch oft zu instabil, und die Verbesserung ihrer Eigenschaften erfordert meist einen beträchtlichen Zeit- und Ressourcenaufwand.

Zusammen mit seinen Kunden hat RevolKa schon viele Proteine mit ai Protein erfolgreich entwickelt. In Bezug auf Antikörper haben wir erkannt, dass ein Teil von ai Protein ein wertvolles Hilfsmittel für Wissenschaftler sein könnte, die mit suboptimalen physikalisch-chemischen Eigenschaften zu kämpfen haben. Es handelt sich dabei um die Optimierung von Antikörper-Framework-Sequenzen unter Anwendung des "Refined Naturalness Design"-Konzepts von RevolKa. Wir haben RevoAb entwickelt, um Forschern sofort erfolgreiche Antikörpersequenzen online bereitstellen zu können.

Gebühren

Ziel Herkunft Preis je Ziel Anmerkungen Fragment der variablen Regionen (Fv) Mensch Hase Maus Ratte 700 USD Ein Ziel: je eine Sequenz der schweren Kette und der leichten Kette Humanisiertes Fv wird als menschlich betrachtet Sonstige 350 USD Variable Schwerketten-Domäne (VHH) Kameliden 350 USD Humanisierte VHH werden nicht unterstützt

Registrierung

Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien und erklären Sie Ihr Einverständnis, bevor Sie das Formular auf der Landing Page ausfüllen.

Anfragen zu RevoAb

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: support-revotune@revolka.co.jp