DJ MÄRKTE ASIEN/Freundlich - Neue Rekorde in Seoul und in Tokio

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--An den asiatischen Aktienmärkten ist es am Mittwoch nach freundlichen Vorgaben und neuen Rekordständen an der Wall Street auf breiter Front aufwärts gegangen. In Tokio wurde auf Schlusskursbasis ein neues Rekordhoch erreicht, ebenso in Seoul. Die US-Zinssenkungsfantasie als laut Händlern maßgeblicher Treiber der Kurse ist weiter intakt, nachdem in den USA die Zahl der neuen Stellen in den vergangenen Monaten bis März deutlich um 900.000 nach unten revidiert worden war. Inzwischen wird mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit auch ein großer Zinsschritt nach unten für möglich gehalten, wenn die US-Notenbank am 17. September darüber entscheidet. Eine Senkung um 25 Basispunkte gilt ohnehin als ausgemacht. US-Finanzminister Bessent forderte nach den revidierten Daten die US-Notenbank auf, ihren geldpolitischen Kurs zu lockern.

In Tokio gewann der Nikkei-225-Index 0,9 Prozent auf 43.838 Punkte. Weiter sorgte die Spekulation auf eine ausgabenfreudigere neue Regierungsspitze für Kauflaune, nachdem der bisherige Premier Ishiba am Wochenende seinen Rücktritt erklärt hatte. Marktteilnehmer verwiesen als Stimmungsaufheller auch auf die jüngst gesenkten US-Importzölle auf japanische Autos. Dessen ungeachtet gehörten die Autoaktien am Mittwoch nicht zu den Gewinnern.

Weiter nur eine Richtung kannte der Kospi in Seoul. Er legte den siebten Tag in Folge zu und gewann dabei noch an Dynamik angesichts eines Aufschlags von 1,7 Prozent. Marktteilnehmer sprachen von einem Zusammenspiel starker Technologie- und Batterieaktien, internationalem Kapitalinteresse, politischen Reformsignalen und marktfreundlichen Bewertungen.

An den chinesischen Börsen galt es, neue Preisdaten zu verarbeiten. Im August sanken sowohl die Verbraucherpreise wie auch die Erzeugerpreise deutlicher als erwartet. Das schürte Spekulationen über weitere staatliche Unterstützungsmaßnahmen für die maue Konjunktur. In Schanghai ging es um 0,1 Prozent nach oben, in Hongkong (Späthandel) um 1,1 Prozent. Im australischen Sydney zog das Marktbarometer um 0,3 Prozent an.

In der gesamten Region waren Technologieaktien gesucht. Dazu trug bei, dass Oracle einen deutlichen Anstieg des Auftragsbestands für das KI-Geschäft mitgeteilt hatte. In Hongkong verteuerten sich Tencent um 1,3, Alibaba um 0,8 und Meituan um 2,2 Prozent. In Seoul legten Samsung Electronics um 1,5 und SK Hynix um 5,6 Prozent zu. In Tokio verbesserten sich Advantest um 3,3 und Renesas um 1,7 Prozent. Für Softbank Group ging es um 7,3 Prozent nordwärts. in Hongkong stiegen SMIC um 3,2 Prozent.

Nach der Hausse am Vortag legten in Hongkong Immobilienaktien weiter zu, nach jüngsten Nachrichten über neue Stimuli für die Branche. Longfor stiegen um 0,8, China Vanke um 2,7 und Shimao um 3,8 Prozent. Unter den Einzelwerten in Sydney ging es für Iluka um 14,2 Prozent nach unten. Das Unternehmen hatte Produktionsaussetzungen wegen einer gedämpften Nachfrage nach Mineralsanden mitgeteilt.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.830,40 +0,3% +8,5% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 43.837,67 +0,9% +9,4% 08:30 Kospi (Seoul) 3.314,53 +1,7% +38,1% 08:30 Schanghai-Comp. 3.812,22 +0,1% +14,2% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.217,69 +1,1% +27,7% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 09:20 % YTD EUR/USD 1,1698 -0,1 1,1711 1,1762 +13,5% EUR/JPY 172,49 -0,1 172,61 173,00 +6,4% EUR/GBP 0,8646 -0,1 0,8659 0,8669 +4,9% GBP/USD 1,3530 0,0 1,3526 1,3568 +8,3% USD/JPY 147,45 0,0 147,39 147,09 -6,2% USD/KRW 1.388,09 -0,1 1.389,28 1.389,05 -6,1% USD/CNY 7,0936 -0,1 7,0982 7,0957 -1,6% USD/CNH 7,1184 -0,1 7,1234 7,1233 -2,9% USD/HKD 7,7881 -0,0 7,7884 7,7900 +0,3% AUD/USD 0,6603 0,3 0,6585 0,6607 +6,5% NZD/USD 0,5941 0,3 0,5926 0,5949 +6,1% BTC/USD 111.829,05 0,5 111.317,80 113.177,55 +18,6% ROHÖL zuletzt VT-Schluss +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,23 62,63 +1,0% +0,60 -13,3% Brent/ICE 67,01 66,39 +0,9% +0,62 -11,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 3.645,84 3.626,00 +0,5% +19,84 +38,5% Silber 41,07 40,925 +0,4% +0,15 +43,3% Platin 1.183,42 1.171,45 +1,0% +11,97 +34,5% Kupfer 4,58 4,57 +0,3% +0,01 +11,5% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ===

