Aya entdeckt neue Silberzone nördlich von Zgounder

Aya Gold & Silver hat nach eigenen Angaben eine neue mineralisierte Zone nördlich des bestehenden Tagebaus auf dem Zgounder-Projekt identifiziert. Zusätzlich habe das Unternehmen in verschiedenen Bereichen des Minenareals hochgradige Silberabschnitte gemeldet. Diese neuen Erkenntnisse würden das Potenzial bieten, die bestehenden Ressourcen signifikant zu erweitern und könnten zur Wertsteigerung des Projekts beitragen.
Neue Silbermineralisierung nördlich der Lagerstätte
Das Unternehmen teilte mit, dass die Bohrung ZG-25-156 167 Gramm Silber pro Tonne Gestein (g/t Ag) über 2,0 Meter durchteufte. Diese Zone sei Teil eines 19,0 Meter breiten, veränderten und silberanomal führenden Abschnitts. Parallel dazu sei in der benachbarten Bohrung ZG-25-159 ein 20,0 Meter langer Korridor mit sichtbarem, nativem Silber beobachtet worden. Die endgültigen Analyseergebnisse dieser Bohrung stünden noch aus. Nach Einschätzung des Managements bestehe in diesem Bereich, der sich nahe einer bedeutenden Granitkontaktzone befinde, beträchtliches Erweiterungspotenzial. Weitere Anschlussbohrungen seien noch im laufenden Jahr geplant.
Silberreiche Abschnitte in mehreren Sektoren
Zusätzlich zu der neuen Entdeckung hätten Bohrungen im zentralen Sektor der Mine mehrere hochgradige Abschnitte ergeben. So habe Bohrung DZG-SF-25-641 1.164 g/t Ag über 3,0 Meter geliefert, einschließlich 3.116 g/t Ag über 1,0 Meter. Bohrung T28-25-816 habe 1.305 g/t Ag über 6,0 Meter erreicht. Im westlichen Bereich nahe der Granitkontaktzone habe das Unternehmen laut eigenen Angaben Silbergehalte von bis zu 670 g/t Ag über 3,0 Meter nachgewiesen. Diese Abschnitte deuteten auf eine signifikante Vertikalausdehnung der mineralisierten Körper hin.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)