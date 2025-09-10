Aya entdeckt neue Silberzone nördlich von Zgounder

Anzeige / Werbung

Aya Gold & Silver hat nach eigenen Angaben eine neue mineralisierte Zone nördlich des bestehenden Tagebaus auf dem Zgounder-Projekt identifiziert. Zusätzlich habe das Unternehmen in verschiedenen Bereichen des Minenareals hochgradige Silberabschnitte gemeldet. Diese neuen Erkenntnisse würden das Potenzial bieten, die bestehenden Ressourcen signifikant zu erweitern und könnten zur Wertsteigerung des Projekts beitragen.

Neue Silbermineralisierung nördlich der Lagerstätte

Das Unternehmen teilte mit, dass die Bohrung ZG-25-156 167 Gramm Silber pro Tonne Gestein (g/t Ag) über 2,0 Meter durchteufte. Diese Zone sei Teil eines 19,0 Meter breiten, veränderten und silberanomal führenden Abschnitts. Parallel dazu sei in der benachbarten Bohrung ZG-25-159 ein 20,0 Meter langer Korridor mit sichtbarem, nativem Silber beobachtet worden. Die endgültigen Analyseergebnisse dieser Bohrung stünden noch aus. Nach Einschätzung des Managements bestehe in diesem Bereich, der sich nahe einer bedeutenden Granitkontaktzone befinde, beträchtliches Erweiterungspotenzial. Weitere Anschlussbohrungen seien noch im laufenden Jahr geplant.

Silberreiche Abschnitte in mehreren Sektoren

Zusätzlich zu der neuen Entdeckung hätten Bohrungen im zentralen Sektor der Mine mehrere hochgradige Abschnitte ergeben. So habe Bohrung DZG-SF-25-641 1.164 g/t Ag über 3,0 Meter geliefert, einschließlich 3.116 g/t Ag über 1,0 Meter. Bohrung T28-25-816 habe 1.305 g/t Ag über 6,0 Meter erreicht. Im westlichen Bereich nahe der Granitkontaktzone habe das Unternehmen laut eigenen Angaben Silbergehalte von bis zu 670 g/t Ag über 3,0 Meter nachgewiesen. Diese Abschnitte deuteten auf eine signifikante Vertikalausdehnung der mineralisierten Körper hin.