Stuttgart (ots) -Boerse Stuttgart Digital (https://eur06.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.bsdigital.com%2F&data=05%7C02%7Cstefanie.moellner%40bsdigital.com%7C68ffcca96744494eccfa08dd5653f4d5%7Cc706004f92684be3a4bc30d736ffa49b%7C0%7C1%7C638761640817364237%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=PS1zZ5%2FMkQHLSDV%2BK8jHX1FhZw1X%2Fdl5fud1Q4ZeZUU%3D&reserved=0), Europas führender Krypto-Infrastrukturpartner, geht eine Partnerschaft mit Wyden ein, der führenden institutionellen Plattform für den Handel mit digitalen Assets. Diese Zusammenarbeit erweitert Wyden's Netzwerk integrierter Liquiditätsanbieter. Banken, Broker und Asset Manager können über eine einzige Schnittstelle auf die vollständig regulierte, institutionelle Handelslösung von Boerse Stuttgart Digital zugreifen. Die Anbindung gewährleistet einen nahtlosen, sicheren und effizienten Zugang für Finanzinstitute und bietet zugleich Best Execution sowie optimierte Prozesse entlang der gesamten Wertschöpfungskette digitaler Assets."Wir freuen uns, Wyden als einen führenden Anbieter von Order-and-Execution-Management-Systemen im Bereich Kryptowährungen künftig als Krypto-Infrastrukturpartner zu unterstützen," sagt Joaquín Sastre Ibáñez, Head of Institutional Business von Boerse Stuttgart Digital. "Durch die Integration unserer MiCAR-konformen Handelslösung erweitert Wyden den Zugang für Finanzinstitute zu vollständig regulierter Liquidität. Unsere Handelslösung bietet attraktive Preise und steht Wyden-Kunden sofort und ohne technischen Aufwand zur Verfügung.""Durch die wachsende Nachfrage nach institutioneller Infrastruktur für digitale Assets wird der Zugang zu regulierten und vertrauenswürdigen Anbietern wie Boerse Stuttgart Digital immer wichtiger", fügt Andy Flury, Gründer und CEO von Wyden, hinzu. "Dank der Partnerschaft mit einem Krypto-Infrastrukturpartner, dessen Lösungen sich seit 2019 bewährt haben, können wir unseren Kunden einen erweiterten Marktzugang und optimale Konnektivität bieten."