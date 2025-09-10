© Foto: NASA - UnsplashQMMM-Aktie explodiert mit einem Kurssprung von zeitweise mehr als 2.500 Prozent - doch Zweifel an Finanzierung bleibenDie Aktie von QMMM Holdings, einem an der US-Techbörse Nasdaq notierten Digitalwerber, sorgte am Dienstag für einen der spektakulärsten Kurssprünge des Jahres. Nachdem das Unternehmen den Aufbau einer digitalen Treasury im Volumen von zunächst 100 Millionen US-Dollar bekanntgegeben hatte, schoss der Kurs zeitweise um über 2.500 Prozent nach oben. Laut Mitteilung will QMMM in einem ersten Schritt Bitcoin, Ethereum und Solana in die neue Treasury aufnehmen. Darüber hinaus sollen Investitionen in "hochwertige Kryptowährungs-Assets mit langfristigem Wachstumspotenzial" sowie in …Den vollständigen Artikel lesen ...
